Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Noha egyébként ez nem jellemző rád, de ma túl hosszasan rágódsz lelki problémákon. A legnagyobb baj az, hogy sosem azzal beszélsz, akivel a gondod van. Le kellene ülnöd vele, mert a külső tanács félrevihet. Bármily jó szándékkal is adják.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Hajlamos lehetsz kedden a befelé fordulásra, az elmélyedésre. Ez jó, mert valóban szükséged van rá. Ha befelé figyelsz, és egy kicsit átértékeled az elmúlt időszak eseményeit, most más színben tűnnek fel a dolgok.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Néha épp a spontaneitás és a tervszerűtlenség hozhatja a legjobb eredményeket, sokszor hatékonyabb lehet, mint aprólékos tervezés és előkészítés. Az újabb kihívásokkal szembeni bátorsággal pedig könnyebben boldogulhatunk. Ha merész vagy és elszánt, akkor kedden minden akadályt leküzdhetsz!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Tőled szokatlan módon vitába szállhatsz valakivel kedden, vagy a családodban végre kiállhatsz az érdekeidért. Nagyon jól teszed! Az utóbbi időben túltengett benned a felelősségvállalás, márpedig nem viselhetsz minden kockázatot és terhet.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Kerüld az olyan embereket, akikről tudod jól, hogy nem egészen őszinték veled. A hízelgés mindig céllal történik. Ez önmagában még nem baj, de mégsem jó csupa ilyennel körülvenned magad. Ez ugyanis egyenes út a magányhoz.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A családi problémák végére most jó eséllyel pontot tehetsz. Ha nem is oldasz meg mindent maradéktalanul és százszázalékosan, de sok mindent átlátsz és megértesz, és már nem csak a másikat hibáztatod. Sőt, el is ismered a saját szerepedet - írja az Astronet.

