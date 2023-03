A Halaknak most két irányba húz a szíve, és nem tud dönteni két lehetőség közül. Napi horoszkóp következik hétfőre.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ma a józan ész szava és a szíved között kellene választanod, mert mindkettő más irányba terelne téged. Ha nem vagy teljesen biztos magadban, inkább halaszd el a döntést! Lehet, hogy még nincs itt az ideje. Hamarosan talán új fejlemények tükrében vizsgálhatod a dolgokat ismét.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Hétfőn ingadozó hangulatban telik a napod és a szokottnál is érzékenyebben reagálhatsz egy negatív hírre, vagy egy negatív emberre, pedig ez amúgy rád nem jellemző. Jobban is tennéd, ha elkerülnéd azokat a szituációkat, melyek felesleges konfliktusokkal terhelnének.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Kikapcsolni néha nehéz, hiszen a gondolatainkat legnagyobb részben az előttünk álló feladatok töltik ki. Ne feledd azonban, hogy nem csak munkából áll az élet. Ma lehet egy szuper élményed, ha esélyt adsz neki!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Hétfőn egész nap nagyon elfoglalt leszel valamivel, és talán néha még az is eszedbe jut, hogy a hátad közepére nem kívánod ezt az egészet. Ne erre gondolj, inkább azzal foglalkozz, hogy mennyire fogod élvezni a most elvégzett munkád eredményét később. Pihenni ráérsz akkor is, ha elérted a célod.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Ma egy érdekes, kalandos dolgot ajánlanak neked, méghozzá valaki olyan, akiben amúgy megbízol és adsz a véleményére is. Ez azonban ne jelentse azt, hogy gondolkodás nélkül rábólintasz a dologra. Könnyen lehet az is, hogy ami neki egy remek, testhezálló lehetőség, az neked már nem felel meg annyira.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Minden pillanat új döntéshelyzet, s ezzel új jövő elé állít minket. Ez a mai napra fokozottan érvényes a Szűz jegyűeknek. Sok múlik azon, hogy meglátod-e a konfliktusokban rejlő lehetőségeket. Higgy a jóban - írja az Astronet.

