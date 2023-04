A csütörtöki telihold nem könnyíti meg a párkapcsolatokat. Sok lehet a vita, az ellentét, pedig most kellene a leginkább a kompromisszumokra figyelni. Főként, hogy közelednek a húsvéti ünnepek...

KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Húsvét előtt szinte bármin össze tudtok ugrani. Ez nemcsak a csütörtöki teliholdnak köszönhető, hanem annak is, hogy mindent tökéletesen akarsz csinálni. Miközben nem engeded, hogy a párod is dönthessen, illetve intézhessen valamit. Azt hiszed, te jobban tudod. Amint tudsz ezen lazítani, jobb esélyeitek lesznek a békés készülődésre.

Szingli: Ez a hét tele van elégedetlenséggel: elégedetlen vagy magaddal, a másikkal, az egész élettel. Ilyen paprikás hangulatban az élő fába is képes leszel belekötni. Mit gondolsz, ki vágyik erre a stílusra? Ugye, hogy senki. Tehát vagy visszafogod magad, vagy leállítod a kommunikációt. Főleg új emberekkel, akik nem ismerik a segítőkész énedet.

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Egy zsúfolt hétvége után jó hír, hogy a Merkúr hétfőn belép a Bikába, és mindenféle kommunikáció lecsendesedik. Végre te is érthetőbben tudod kifejezni magad. A kedvesednek továbbra is türelmesnek kell lennie veled, mert olykor vontatottan mondod ki azt, amit gondolsz. A húsvéti készülődés akkor lesz kellemes, ha mindketten adtok időt magatoknak...

Szingli: Merkúr a Bikába lép nagyhétfőn. Innentől a te stílusod egyre önazonosabb lesz. Nem kell megválogatnod a szavaidat, kimondhatsz mindent úgy, ahogy gondolod. Eddig is, de most aztán tényleg alap, hogy akinek ez tetszik, maradhat, akinek nem tetszik, az mehet. Ne sajnáld azokat, akik lemorzsolódnak, hiszen ők később sem értettek volna téged...

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Mindketten szenvedélyes emberek vagytok. Nemcsak a szerelemben, hanem a kommunikációban is. Ebből vannak a csattanások. Ez most lecsillapodik. Bolygód, a Merkúr hétfőn jegyet vált, és mindketten lehiggadtok. A húsvét előtti teendőket írjátok össze, és osszátok el! És semmiképp se tegyetek egymásnak szemrehányást! Ez az igazi szeretet...

Szingli: Te nem szereted, ha sürgetnek. Hidd el, a másik is pont így érez. Ez a hét szembesít vele, hogy csak azt várd el a másiktól, amire te is képes vagy! És csak azt tedd, amire te is vágysz! Ha eddig nem így tettél, akkor változtass! Ehhez figyelned kell önmagadat és a reakcióidat. Érdekes felismerésekre tehetsz szert, ami a legjobbkor érkezik...

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Már megint hajlamos leszel pánikolni a közelgő ünnep miatt. Igaz, hogy pár nap múlva itt a húsvét, és a hosszú hétvégén zárva lesznek az üzletek (kivéve szombaton), de ettől még nincs világvége. Minden ünnep előtt hajlamos vagy a kapkodásra. Engedd meg, hogy a párod segítsen. Lehet, hogy feladatot kell adnod neki. De ez megy neked...

Szingli: Közeleg egy újabb ünnep, és te még mindig egyedül vagy. Ez végtelenül elszomoríthat. Év elején nem ezt tervezted, de rá kell jönnöd, hogy a párkeresés nem megy naptárszerűen, tervezhetően. A héten a bolygók azt javasolják, hogy gyakorold a „félig teli poharat" meglátni, vagyis fókuszálj azokra a tényezőkre és emberekre, akik támogatnak téged!

OROSZLÁN heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Számtalanszor megfogadtátok magatoknak és egymásnak is, hogy nem csak hétvégén csináltok közös programokat. Egy szerelmes hétvége után, a húsvéti ünnepek előtt megint fogadkoztok, holott elég, ha csak az egyikőtök áll elő új ötlettel. A másiknak viszont tilos nemet mondania. Persze nem kell minden este bulizni, de elengedhetetlen, hogy színesítsétek a hétköznapokat is...

Szingli: Az ismerőseid irigykedve néznek téged. Tele vagy életkedvvel és célokkal. Nem várod, hogy megmentsen valaki. Ezen a héten sem lesz időd unatkozni. Jól teszed, ha sűrűre szervezed az életedet. Így egyrészt nem lesz időd keseregni, másrészt a kisugárzásod ragyogó lesz, amitől vonzóvá, sőt ellenállhatatlanná válsz. Végül ne csodálkozz, ha többen keresik a társaságodat!

SZŰZ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Jót fog tenni neked, és ezáltal a kapcsolatotoknak, hogy bolygód, a Merkúr hétfőn jegyet vált. Innentől gördülékenyebben megy a kommunikáció közöttetek. Végre közös nyelvet beszéltek. Ez az ünnep előtti hajrában pont jókor jön. Közben a párod valamit eltitkol, ami lehet olyan gond, amit egyedül akar megoldani, de lehet meglepetés is...

Szingli: Ne törődj másokkal. Ne akard senkinek megoldani az életét! Ezen a héten fogadd meg, hogy magadra fókuszálsz. Rendbe kellene szedned magadat. Egy kis kényeztetés neked is jár. Az égi folyamatok szerint végre ki mered, ki tudod mondani, hogy mire vágysz. Ekkor az univerzum meghallja a kívánságodat, és lehetőséget teremt erre, illetve bármire...

