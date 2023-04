Simon Mátyás, Timi párja korában az FC Hatvan játékosa volt, most sikeres vállalkozó. Tavaly a Cápák között című műsorban is szerepelt, de nem megyezett meg a befektetőkkel, ám családi vállalkozása így sem működik rosszul - írja a Blikk. 2021-ben a nettó árbevételük meghaladta a 166 millió forintot, termékeiket pedig az egyik legnagyobb üzletlánc is forgalmazza.

"Timi a párja előtt belefutott néhány rossz randevúba, amelyeknek talán egy haszna volt, mégpedig, hogy tudta, milyen férfit nem szeretne maga mellé. Mátyás pedig olyan ember, akire mindig is vágyott. Fel tud nézni rá, normális értékrendje van, szépen bánik vele, olyan, aki nem visszahúzza, hanem mindenben segíti és támogatja, a tenyerén hordozza, ez pedig Timinek nagyon fontos. Szeretnek kirándulni, több alkalommal utaztak már együtt külföldre" - mondta a lanpnak Timi egyik közeli ismerőse.