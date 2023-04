Különleges égi folyamatok hatnak ránk: most másodjára lesz újhold a Kosban, amivel kapunk egy második esélyt is... Heti szerelmi horoszkóp következik Székelyhidi Ágnes asztrológustól.

KOS

Párkapcsolatban élő: Képtelen vagy felhagyni az újítással. A párod már megszokta ezt. De ő is elcsodálkozik azon, hogy egy újabb ötlettel állsz elő. Ez valóban szokatlan, amit a csütörtök hajnali újhold jelez. Azért szokatlan, mert ez már a második új a Kosban. Használd ki, újíts, de ne ess túlzásba! Nem ártana a pároddal egyeztetni, hogy közös nevezőre jutnotok.



Szingli: Nem bírod az egyhangúságot. Folyton azon jár az eszed, hogy hogyan lehetne újítani. Vigyázz, mert nem mindenki ért egyet veled! Sokan szeretik a régit, a jól beváltat. Hiába gúnyolód ki őket, nem biztos, hogy te csinálod jól. Ettől még megteheted, hogy a csütörtök hajnali újhold erejét újításra használod. De semmiképp se erőltesd ezt rá a másik félre!

BIKA:

Párkapcsolatban élő: Csütörtökön a Nap belép a Bikába. Előtte még nem leszel túl fényesen. Hiheted azt, hogy „neked nem osztottak lapot". Türelmesnek kell maradnod. Napokon belül eljön a te időd. A kedvesed aggódik miattad. Tehetetlenül nézi a vergődésedet. Szeretne segíteni, de nem tudja, mivel tesz jót neked. Nyugtasd meg, hogy megoldod, nem kell féltenie téged.



Szingli: Szeretnéd, ha születésnapodra megtalálnád azt az embert, aki a társad lehet? Tegyél lépéseket, és engedd el az összes aggályodat! Ez könnyebben megy majd csütörtöktől, amikor a Nap belép a Bikába. Innentől a reflektor rád irányul, és vonzóbbá válsz. Nem kell mást tenned, mint önmagadat adnod. Aki beléd szeret, az téged lát meg, és nem egy szerepjátékot.

IKREK:

Párkapcsolatban élő: Áprilisban nem csak az időjárás szeszélyes, hanem az emberek hangulata is. Mindketten hullámzó kedvűek lesztek ezen a héten. Elengedhetetlen a kölcsönös türelem és tolerancia ahhoz, hogy nem legyenek csattanások. Beszéljetek erről akkor, amikor éppen harmónia van! És emlékeztessétek egymást arra, hogy „egy csónakban eveztek"!



Szingli: Hullámvasúton ül a kedved ezen a héten. Hol világvége hangulatod van, hol minden fát megölelnél. Hidd el, nem vagy egyedül! A többiek is küzdenek a frontokkal és a hangulat ingadozással. Ettől még figyelned kell önmagadat, és ha nem vagy túl fényesen, akkor vonulj vissza! Jobb, ha passzív maradsz, mintha rossz benyomást teszel, és a „hisztis" bélyeget sütik rád.

RÁK:

Párkapcsolatban élő: Ha valami nyomaszt, akkor oszd meg a pároddal! Butaság azt hinni, hogy pl. a munkahelyi problémákat nem szabad hazavinni. Hiszen hova vigyed, ha nem haza? Persze nem kell minden estéteknek erről szólnia. De ha mesélsz, akkor a párod képben van, és érti, hogy mitől borúsabb olykor a kedved. A kölcsönösség jegyében te is hallgasd meg, sőt végig őt!



Szingli: Olyan munkahelyi változások zajlanak újfent, amelyek teljesen elvonhatják a figyelmedet és a kapacitásodat a párkereséstől. Ilyen állapotban bölcsen teszed, ha egy kis időre felfüggeszted az ismerkedést. Egy új embernek nem ildomos panaszkodni. Ő nem ismer még, nem értheti, hogy te alapvetően nem ilyen vagy. Kár lenne elrontanod a magadról alkotott képet...

OROSZLÁN:

Párkapcsolatban élő: A szerelmed már csak mosolyog, amikor valami új ötlettel állsz elő. Tudja, hogy az ötlet messze van a megvalósítástól. A csütörtöki újhold sziporkázóan új terveket hoz neked. Ez felvillanyoz téged. Közben jó lenne, ha tekintettel lennél a szerelmedre, és megkérdeznéd a véleményét. Ezzel érzékelteted vele, hogy fontos neked, hogy értsen, és egyetértsen...



Szingli: Ha valaki hosszú ideig kéreti magát, vagy nem válaszol, vagy egyszerűen elérhetetlen, akkor a te lelkesedésed elmúlik, és továbbállsz. Ezen a héten ilyesmire kerülhet sor. Ne morogj! Inkább vedd tudomásul, ha nem kölcsönös az érdeklődés, akkor nem ő a te embered! A bolygók szerint hamar kárpótol az élet, és új érdekes, derűs, szenvedélyes emberrel találkozhatsz.

SZŰZ:

Párkapcsolatban élő: Kibillensz, ha folyton keresztbe húzza valami a terveidet. Pedig az élet már csak ilyen: minél inkább ragaszkodsz az elképzeléseidhez, annál biztosabb, hogy nem úgy alakul. A párod igyekszik ilyenkor lecsendesíteni, de nem mindig sikerül neki. Jól tennéd, ha nem mordulnál rá. Ő nem tehet arról, hogy az élet kiszámíthatatlan, ill. tele van váratlan fordulatokkal.



Szingli: Ha van valaki a képben, akivel szívesen közelebb kerülnél, akkor muszáj kicsit rugalmasabbnak lenned. Az égi folyamatok szerint meg akarod tervezni ezt is, mint életed más területeit is. Az égi folyamatok azt is mutatják, hogy minél inkább ragaszkodsz az elképzeléseidhez, annál biztosabb, hogy nem úgy alakul. Legyél bizakodóbb, és engedd ki az irányítást a kezedből!

