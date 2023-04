Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A megérzéseid azt súgják, kedden nagy reményeid fognak valóra válni. Ez így is van, de nem teljesen és nem egészében. Örülj a részeredménynek is, a többi majd meglesz később. A lényeg, hogy úton vagy.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ne ess kétségbe, ha valami nem úgy alakul, ahogy azt elképzelted. A változás mindig váratlanul csap le rád, és ez bizonyára most is így van. Inkább azt keresd, mi lehetne, nem azt, hogy mi maradt el. Legyél figyelmes!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Kedden minden pletyka megtalál, fő információs központja lehetsz a munkahelyednek. Csak arra vigyázz, hogy ne akard a saját javadra forgatni a lapokat. Könnyen az intrikus szerepkörben találhatod magad, és ez nem válik a javadra.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ha szingli vagy, akkor ma valaki kéretlenül is összehoz valakivel. Ez neked egyáltalán nincs ínyedre, pedig utólag be kell majd látnod, hogy nagyon is igaza volt a „közvetítőnek". Ha elengeded az ellenérzéseidet, beláthatod, hogy az illető valóban hozzád illő személy.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Ma elkeseríthet egy vita, amit a pároddal, szeretteiddel kell folytatnod. Sok múlik azonban azon is, hogy te mennyire vagy képes a belátásra. Ha pedig végképp nem tudtok dűlőre jutni, meg kell fontolni, hogy elengedd ezt az egészet.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Valakivel kapcsolatban titkolod a valódi érzéseidet. Talán valami rosszul értelmezett szemérmesség, vagy taktikusság miatt, de mindenképp rosszul teszed, ha így van. Fedd fel az igazi érzéseidet! Most igazán értő fülekre találsz - írja az Astronet.

