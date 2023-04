Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Kicsit vissza kellene fognod magad, és kevesebbet konfrontálódni. A hiábavaló harcokban csak felőrlődsz, és ráadásul még a népszerűségedet is elveszted, ha sokat vitázol a munkahelyeden. Legyél pénteken is mindenkivel türelmesebb!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Kellemes meglepetésre számíthatsz pénteken. Talán egy váratlan találkozás, telefonhívás, vagy szép kaland, ami rád vár. Minden jól megy, csak legyél rá nyitott, hogy észre is vedd a szépet és a jót az életedben!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Egy rossz döntésed most zavaros, kellemetlen helyzetbe hozhat pénteken. Azonban semmi nem megváltoztathatatlan. Talán csak a tisztánlátás miatt történt az, ami. Most már legalább tudod, mit kell tenned.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Érzelmi zavarok, hangulatingadozások nyugtalanítanak a mai napon. Ne vegyél semmit magadra, ami nem téged érint. És ez fordítva is igaz. Néha hajlamos lehetsz a saját bajaidat kivetíteni másokra, ami nagy vitát okozhat.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Ma túlteng benned az alkotási kedv: nincs olyan feladat, amit ne lennél képes megoldani. De van valami, ami igazán izgat, ami a legmélyebb énedből fakad. A legfontosabb mindig az, amit a lélek üzen. Hallgasd meg!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A célok, az irány mindig változik. Ezzel neked is számolni kell, és ehhez kell igazítanod az értékrendedet is. Ha ezt belátod, akkor már nem is olyan nehéz a változtatás. A pénzügyi haszon nem minden. Valami annál is fontosabb neked még a munkában is - írja az Astronet.

Az összes jegy napi horoszkópjáért kattints ide.