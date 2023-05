A brit uralkodó aranyozott hintóján érkezett a westminsteri apátsághoz, ahol késésben lévő fia, Vilmos herceg és családja miatt kellett várakoznia.

A szájról olvasó szakértő szerint Károly király a következőket mondta feleségének: „We can never be on time. There's always something... this is boring." Magyarul ez úgy hangzik: Folyton elkésünk mindenhonnan. Mindig közbejön valami. Nagyon unom már.

A szervezők szerint alapvetően minden a tervek szerint zajlott, csupán néhány apróság lassította a programot. A nézők számára például feltűnő lehetett, hogy a koronát 8 másodpercig igazgatta a püspök, mire sikerült végre stabilan elhelyezni a király fején – írja az rtl.hu.