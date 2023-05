Ha jégkockakészítésről van szó, sokan praktikusabbnak tartják a jégkockazacskót, mint a tálcákat, így azok előbb-utóbb a konyhaszekrény mélyén végzik. Kár értük, ugyanis sok egyéb dologra is használhatnánk ezeket.

Jégkocka, de kicsit másképp

Közeledik a jó idő, amikor a forró fekete helyét átveszi a jegeskávé. Ha te is sokat fogyasztasz belőle, akkor készíts kávés jégkockát! Főzz le egy kanna kávét, és miután kihűlt, töltsd fel vele a jégkockatálcát. Ezzel a módszerrel nem vizezed fel a kávédat, mégis gyorsan le tudod hűteni. Teával is működik.

Spórolj a tojással

Jó néhány olyan étel van, amihez csak a tojás sárgája vagy a fehérje kell. A fel nem használt részek gyakran landolnak a szemetesben. Erre is megoldást nyújt a jégkockatálca: a maradék fehérjét vagy sárgáját tedd bele, és mehet is a fagyasztóba. Akár egy évig is eláll így.

Fűszernővények mindig kéznél

A fűszerknövények leveleit aprítsd fel, osztogasd szét a jégkockatálca mélyedéseibe, majd önts rájuk egy kis vizet. Ha szükséged lesz friss fűszerekre a főzéshez, egyszerűen csak bele kell forgatni az apró zöld kockákat az ételbe.

