Bár a kapcsolatuk elején Evelin nagyon óvta Attilát a nyilvánosság elől, tavaly mégis úgy döntöttek, hogy szerepelni fognak a TV2 Párharc című műsorban. Akkor úgy tűnt, hogy Gáspár Győző nagyobbik lánya megtalálta az igazit, akik még a szülők is teljes mértékben elfogadtak.

"Látva, hogy milyen boldogok vagyunk, édesapám fejében egyre hangosabban szólnak az esküvői harangok. És sajnos vagy nem sajnos, már Attila fejében is. Meg édesapám is adja alá a lovat. Nekem nincs szükségem papírra. Ehhez továbbra is tartom magam. De hát már most úgy élünk, mint a házasok! Mosok, főzök rá. Szeretem, így természetes, hogy a gondját viselem, de ez papír nélkül is megy! De soha nem mondom, hogy soha. Az is előfordulhat, hogy egyszer majd feleségül megyek hozzá" – mondta akkor Evelin, azonban az utóbbi hónapokban eltűntek a közös képek, a rajongók elkezdtek gyanakodni, úgy gondolják, hogy a fiatalok nem alkotnak már egy párt.

Evelin egyelőre nem reagált a híresztelésekre, jelenleg a családjával Dubaiban pihen.