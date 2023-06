Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A Hold a Halak jegyében jár szombaton, ahol az általános hangulatot túlérzékennyé, szentimentálissá teheti. Ezt te mindig nagyon nehezen viseled, és sajnos könnyen meg is bánthatsz valakit a heves kirohanásoddal. Lehetséges, hogy éppen azt, akit a legjobban szeretsz...

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Szombaton valaki olyan megjegyzést tehet rád, ami nagyon rosszul érint téged, és elég rendesen romba döntheti az önbizalmadat is. Mielőtt a kardodba dőlnél, vizsgáld meg, nem lehet-e a kritikát felhasználni a saját érdekedben? Ha így van, köszönd meg az illetőnek, hogy rávilágított erre.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A párkapcsolatodat illetően már-már megszoktad a változatosságot. Amiben szombaton lehet részed, az most minden eddigin túltehet. De neked megvan az a jó tulajdonságod, hogy mindenben meglátod a jót, vagy a jóra fordítás lehetőségét.



Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A Hold szombaton a Halak jegyében jár. Éppen ezért óvatosan az önsajnálattal! Most nagyon hajlamos lehetsz rá, hogy apróságok miatt is megsértődj, felnagyítsd a másik viselkedésében a bántó tényezőket, viszont nem veszed észre, ha valaki kedves veled. Lásd meg a sok szeretetet, ami körülvesz!



Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Nem teheted meg, hogy folyton magadat szorítod háttérbe, és másokkal törődsz. Nagyon sok felelősség nehezedik a válladra, és hamarosan képtelen leszel ellátni a feladatokat, ha teljesen túlterheled magad. Ezért legalább a hétvégén lazítanod kéne!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Van egy rendkívül érzékeny oldalad, amelyet talán nem sokan ismernek igazán a környezetedben. Ha ezen a ponton támadnak, védtelennek érzed magad, de éppen ezért nem árultad el ezt eddig senkinek. Szombaton viszont előfordulhat, hogy valaki ráérez a pontra, ahol támadhat téged. Legyél óvatos!



Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)

Szombaton valaki beléphet a személyes teredbe és megpróbálhat kimozdítani a komfortzónádból. Bármekkora stressz ez számodra, próbálj a lehető legnyugodtabb maradni, és igyekezz legalább kifelé kiegyensúlyozottnak látszani. Nem biztos, hogy az illetőnek látnia kell, mennyire megvisel ez téged.



Skorpió napi horoszkóp (10.23-11.22.)

A Hold víz elemű jegyben jár, így nagyon sok érzelmet hoz a mai napodba, de hangulati ingadozást is. Lehetséges, hogy egyik percben nagyon boldog vagy, és úgy érzed, minden rendben van, a másik percben viszont már elégedetlenkedsz. Fontos most az önismeret!



Nyilas napi horoszkóp (11.23-12.21.)

A mai nap választ hozhat egy régi kérdésedre. Szombaton eldőlhet, érdemes-e rá várni tovább valakire, vagy sem. A szívedet persze mindenképp hagyd nyitva, hiszen csak így van rá esélyed, hogy magadhoz vonzzad az igazit.



Bak napi horoszkóp (12.22-01.20.)

Azzal nem teszed semmissé a problémákat, ha csak halogatod a megoldást, és hallani sem akarsz róluk. Húzd ki a fejedet a homokból, és kezdj építő jellegű tárgyalásokba mindazokkal, akikkel gondod van. Most mindenki megértőbben áll hozzád.



Vízöntő napi horoszkóp (01.21-02.18.)

Szombaton megtapasztalhatod, milyen jó érzés is önzetlennek lenni. A jócselekedet, amit ma végrehajtasz, könnyít a lelkeden. A szárnyalást pedig fokozhatja egy váratlan szerelem is. Kimondottan romantikus hangulatba hozhat a Halak Hold.



Halak horoszkóp (02.19-03.20.)

Ha voltak is problémák körülötted az utóbbi napokban, szombaton mindezek nagyon távolinak tűnnek majd, mivel kellemes és nyugodt napra számíthatsz. Ma talán még azok a kis kellemetlenségek sem zavarnak, amelyek részei az együttélésnek. Egy remek hír is befuthat!