Lehet, hogy úgy érezzük, nagyon lassan folynak az események, és türelmetlenül várjuk, hogy végre történjen már valami. De az is lehetséges, hogy felismerjük, ha mindent a maga ideje és rendje szerint teszünk, jóval előbbre juthatunk...

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Csütörtökön meglehetősen idegesít a lassúság, ami körülvesz. Te a szíved szerint rohannál, mások meg feltartanak a körülményeskedésükkel. Ráadásul van valaki a környezetedben, aki megmakacsolja magát egy döntésben. Legyél vele nagyvonalú akkor is, ha nem értetek egyet!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Különleges felismeréseket tartogat a csütörtöki nap a Bikának! Lehetséges, hogy elsőre nem ébredsz rá ennek a jelentőségére, hanem kell még pár nap, amíg megemészted a dolgokat. Nem baj, csütörtökön remek napod lesz!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Csütörtökön egy bombasztikus ajánlat érkezhet egy megbízhatónak tűnő helyről, amelytől alaposan megindulhat a fantáziád. De mielőtt nagyon beleélnéd magadat a dologba, figyelj és számolj! Néha az olcsó valójában a drágább... Tudod! Az ördög a részletekben rejlik...

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ma olyan emberrel találkozhatsz, aki erős hatással lesz rád, de érezni fogod, hogy közben óvatosnak is kell lenned vele. Mielőtt bármibe is belemennél vele kapcsolatban, próbáld kicsit kiismerni az illetőt, Amikor már biztosan tudod, hogy mire számíthatsz, csak akkor dönts a kapcsolat sorsáról.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Nagyon jó formában vagy, de vigyázz, ne feszítsd túl a húrt! Akkor vagy ugyanis a leghatékonyabb, ha az aktivitás-pihenés arányba kerülnek egymással a mindennapokban is. Munkahelyeden határozott és elegáns a fellépésed, amellyel sikert aratsz.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Csütörtökön még föld-elemű jegyben jár a Hold, ami nagyon kedvező számodra. Természetednek a gyakorlatias oldala most igazán előnyös, s közben olyan helyzetek adódnak, amikben szükség is van a racionális megközelítésre. Ha van egy kis időd, kertészkedj, az most különösen megnyugtatja az idegeket.

