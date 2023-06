"Amikor valamit kitűzök magam elé, hogy most ilyen típusú embereket fogok keresni, akkor tuti, hogy fölborul minden. Úgyhogy most egyszerűen csak hagyom, hogy jöjjenek, és ha valaki megfog, azt megpróbálom magamnak kiharcolni. Most nincsen bennem ilyen, legyenek fiatalok, szépkorúak vegyesen" - mondta a TV2 kameráinak Gabi.

Az énekesnő szerint a műsor egyik legnagyobb ereje a zsűri négyesében rejlik, ritka az ilyen egy tévéműsorban:

"A csapattal kezdünk családtagokká válni, már nehéz összevesznek például Petivel is, mert egyszerűen már egyre jobban érezzük egymást, ami az előnyes is az egész műsornak."