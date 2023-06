KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

A hétvégi újhold arra késztet, hogy újra gondold néhány tervedet. Lehet, hogy ezen meglepődik a párod, mert szerinte már mindent megbeszéltetek, minek ezt elölről kezdeni. Finoman kell érvelned úgy, hogy ne zavarodjon össze. Van erre időd. Ne sürgesd se magadat, se őt, se a folyamatokat! Azt kell elérned, hogy egyet értsetek. Nem éri meg ilyesmin vitázni.

Szingli Kos

Vasárnap kora reggel lesz Ikrek újhold, ami inspirál és újragondolásra ösztönöz. Lelkesen mesélsz az új terveidről, amit nem mindenki ért. Az biztosan átmegy, hogy te mennyire tudsz lelkesedni, de a lényeg elsikkadhat. Olyan emberek társaságát keresd, akik értenek téged. Nem kell, hogy egyetértsenek, de legalább ne forrázzanak le mindenféle akadékoskodó kérdésekkel.

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

Visszavonhatatlanul és hivatalosan is itt a nyár, amit a vasárnapi újhold és a szerdai nyári napforduló is bizonyít. Te tele vagy ötletekkel a nyárra. Avasd be a kedvesedet, és engedd meg neki, hogy ő is hozzá tegyen! Persze lehetnek olyan terveid, amit nélküle akarsz megvalósítani. Ezt úgy vezesd be, hogy ne bántódjon meg! Adj neki is teret és lehetőséget!

Szingli Bika

Szeretnél kicsit egyedül lenni, nem vágysz most társaságra. Ilyenkor tiszteletben kellene tartanod a saját igényeidet, mert csak így tudod képviselni azokat. Persze mindig vannak, akik rád akarnak akaszkodni. Kérdés, tudsz-e nemet mondani nekik? Ezen a héten gyakorolhatod ezt. Akkor is, ha be kell kalkulálnod a sértődést. Nem baj, majd kiengeszteled őket később, vagy így jártál...

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

A vasárnapi újhold számodra a legjelentősebb újhold egész évben. Ez nemcsak újításra jó, hanem arra is, hogy megvizsgáld, hol tartasz. Életed minden területét át kell nézned. A párkapcsolatodat is. Tényleg boldog vagy? Ha nem, akkor vajon mi hiányzik? A szerelmed megérdemli, hogy őszinte legyél vele. Van időtök megbeszélni, és közelíteni az álláspontokat.

Szingli Ikrek

Vasárnap az Ikrekben áll együtt a Nap és a Hold, ami az újhold. Ettől teljesen feldobódsz, és azonnal változtatásokat eszközölsz. A párkeresésben is. Lesznek, akikkel megszakítod a kapcsolatot, mert ráébredsz, hogy parttalan beszélgetés zajlik hetek, hónapok óta köztetek. A hét során fókuszálj azokra, akik érdekelnek és képesek megnevettetni! A humor remek „mérőeszköz".

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Rák

Szeretnél több figyelmet kapni a párodtól. Erre remek ürügy a közelgő születésnapod. Ahelyett, hogy azt várod, hogy a párod kitalálja, minek örülnél, inkább súgd a fülébe! Megkönnyíted az ő dolgát és a sajátodat is. Szerdán a Nap belép a Rákba, mely a nyári napforduló, a csillagászati nyár kezdete is. Ez jó hatással lesz rád, sőt mindkettőtökre. Élvezzétek egymás társaságát!

Szingli Rák

Szerdán a Nap belép a Rákba. Ez a nyári napforduló és a csillagászati nyár kezdete. Fel leszel dobódva, mert imádod a nyarat. Csak arra ügyelj, hogy ne számolgasd, hányan köszöntenek fel a születésnapodon! Ez a hét arra is jó, hogy megtervezd, mit csinálsz a szülinapodon és persze egész nyáron. Több verziót írj fel magadnak, hogy legyen miből válogatnod...

OROSZLÁN heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Oroszlán

Meglehetősen ingerült vagy mostanában. Lehet, hogy ez összefüggésben van azzal, hogy egyre melegszik a hőmérséklet, és egyre többet izzadsz. Nem szabadna panaszkodnod, hiszen nyár van. Hivatalosan szerdán indul a csillagászati nyár. A szerelmed jobban viseli ezt is és téged is. Ismer és szeret téged. Ugye, értékeled? Nem ártana ennek hangot is adnod...

Szingli Oroszlán

Nem fordíthatod vissza az idő kerekét. Hiábavaló panaszkodnod a hőségre. Pár hete még fáztál, és azt hitted, sosem jön a nyár, most itt van. Olyannyira, hogy szerdán lesz a nyári napforduló és a csillagászati nyár kezdete. Ha morogsz, akkor a kisugárzásod cseppet sem lesz vonzó. Inkább mosolyogj! Te sem kedveled a morcos embereket. Igaz?

SZŰZ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Szűz

A párodnak és a kollégáidnak őrületesen nagy szükségük van rád és a higgadt stílusodra. A te nyugalmad jó hatással van mindenkire. Kérdés, hogy rád ki vagy mi van jó hatással? Beszélgess erről a pároddal! Ez a hét meglehetősen hullámzó lesz, s bizony olykor hajlamos leszel duzzogni. Lehetőleg ne ilyenkor hozd szóba ezt a témát, mert vita pattanhat ki belőle!

Szingli Szűz

Magadra kellene gondolnod ezen a héten. A bolygók azt a kérdést feszegetik, mikor veszed ki a szabadságodat, hogyan kapcsolódsz ki? Ha most még nem tudsz szabadságra menni, akkor esténként ülj ki az erkélyre, vagy egy közeli parkba egy fagyival vagy jeges teával! Eközben ne hajszold a szerelmet! Nem baj, ha nem most, hanem kicsit később toppan be az életedbe...

