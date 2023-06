Bódi Guszti és családja nem először kerül kellemetlen helyzetbe a csalók miatt. Korábban is hirdettek nyereményjátékot a nevükben, a csalók akkor is rengeteg pénzt szereztek ezen az úton, a károsultak pedig a családot zaklatták a pénzüket követelve.

Gusztiék korábban is arra kérték az embereket, ne dőljenek be a csalóknak, most ismét ezt teszik.

A Borsnak Bódi Csabi elmondta, hogy többször jelentették a csalást az illetékesek felé, de sajnos nem tudnak nekik segíteni.

"Szerintem a jogszabályokat kellene megváltoztatni, hogy mindenki meg tudja védeni magát a csalássorozatok ellen" - mondta el véleményét Bódi Guszti és Margó fia.

A csaláshoz Bódiék egy korábbi videóját használják fel, és arra kérik az embereket, hogy osszák meg a videót, és találják ki azt a számot, amit a posztban enyhén kitakarva, vagy kipontozva láthatnak, direkt úgy, hogy könnyen kitalálható legyen. Azt ígérik, aki kitalálja, akár 50-100-200 ezer forintot is nyerhet.

Bódi Csabi szerint a probléma ott kezdődik, hogy az emberek nem elég figyelmesek, nem veszik észre, hogy az oldal nemrég jött létre, kevés poszt van rajta, ami szintén ezt igazolja.

"Az történik, hogy a félrevezethető emberek megadják a bankkártya adataikat, amit azzal csalnak ki sokakból, hogy majd arra utalják a nyereményt" - mondta el a mulatós sztár, hozzátéve, hogy ha nem maga Bódi Margó vagy Bódi Guszti mondja el a nyereményjáték szabályait, mint ahogy azt egyébként kellene, az is gyanúra adhatna okot.

A Bódi család egyelőre tehetetlen, eddig annyit sikerült kideríteniük, hogy az oldalt ezúttal Indiában hozták létre, de szerintük magyar kötődése is lehet, hiszen olyan ismert embereket keresnek, akiknek nagy követőtboruk van az adott országban, hogy minél több pénzt csalhassanak ki a rajongóikból.

"Tudunk olyan esetről, akinek több száz ezer, de van, akinek milliós nagyságrendű pénzt emeltek le a számlájáról. A baj az, hogy sajnos főleg azok az emberek buknak el pénzt, akik nincsenek jó anyagi helyzetben, és ezáltal remélnek némi pénzt szerezni a jobb megélhetéshez. Ez minket mélységesen felháborít" - mesélte el a lapnak Bódi Csabi.

A Bódi család méltán dühös, hiszen a csalás áldozatai őket hívogatják, s követelik vissza a pénzüket.

"Van olyan nap, hogy 15-20 hívás is érkezik hozzánk, olyan is volt, hogy sírva panaszolta el, hogy az összes pénzét leemelték a számlájáról" - zárta szavait a mulatós sztár, aki azt kéri az emberektől, legyenek körültekintőbbek.