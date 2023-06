Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Június 21-én a Nap belép a Rákba, ami a nyári napforduló napja és a csillagászati nyár kezdete. Szerdán picit mindenki érzékenyebb, érzelmesebb lehet a környezetedben, de most ez nem irritál, inkább te is a szeretteid felé fordítod a figyelmedet. Csináljatok délután vagy este valamilyen vidám családi programot!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Nagyon kedvezően hatnak rád a bolygók, és a pozitív kisugárzásoddal most valóban magadhoz vonzhatod a szerencsét. Igazán jó ötlet mára baráti találkozót megbeszélni. Töltsétek az estét lehetőség szerint szabadtéri helyen!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Nap ma kilép az Ikrek jegyéből. Ez eleinte picit visszafogja az energiádat, de hamar rájössz arra is, hogy amúgy is picit sok volt már a jóból, a pörgésből, információ-áradatból. Nyugisabb, békésebb időszak jön a Rák havában.

Rák napi horoszkóp (06.21-07.22.)

Szerdán a Nap a Rákba lép, és kezdődik a Rák hava, ami számodra igazán szerencsés periódust jelez. Végre ismét elemedben érezheted magad, és a jó tulajdonságaid hatványozottan megnyilvánulnak. Sok tervvel sikert érhetsz el munkahelyi és magán vonalon egyaránt.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Apróságokból nem kell nagy problémát kavarni. Legyél higgadtabb, és vedd elő a jól ismert humorérzékedet. Szeret és becsül a párod, ezt tartsd észben egész nap, főként mielőtt belemennél egy teljesen alaptalan sértődésbe, vitába.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A baráti kapcsolatok sokkal többet jelentenek annál, semhogy holmi ostoba viták miatt feladnád ezeket. Ezt vedd figyelembe szerdán, mielőtt kenyértörésre kerülhetne sor. Mosolyszünet lehet, ha tényleg igazad volt, de a jó többet nyom a latban, mint a rossz...

Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)

Szerdán a környezetedben valaki komorabb, szótlanabb lehet, mint egyébként, és talán furdalja az oldaladat a kíváncsiság, hogy mi történhetett. De vigyázz, csakis akkor tegyél fel erre vonatkozó kérdéseket, ha a válaszokat valóban akarod hallani. Ha megismered a problémát, akkor segítened is kell.

Skorpió napi horoszkóp (10.23-11.22.)

A Nap a Rák jegyébe lép. A víz elem dominanciája jelezheti, hogy érzelmesebb, szentimentálisabb a hangulatod a szokásosnál. Egy pillanatig se gondold, hogy ez baj, sőt! Az érzések megélése most különös boldogságot jelenthet.

Nyilas napi horoszkóp (11.23-12.21.)

Nyugodt, békés napra számíthatsz, sok barátságos emberrel. Szerdán mintha csupa kellemes partnerrel hozna össze a jó sors. Most valahogy pihentetőbben is alakul a nap, talán épp attól, hogy jókedvvel végzed a rád bízott feladatokat.

Bak napi horoszkóp (12.22-01.20.)

Hajlamos vagy rá, hogy túlságosan racionálisan lásd a dolgokat, és elfojtsd az érzéseket. Nos, erre most esélyed sem lesz, mert a Rák jegyébe lépő Nap előhozza belőled az érzékenységet. Természetesen nem teátrális módon, hanem a magad visszafogott stílusában mutatod ki a másiknak, hogy szereted.

Vízöntő napi horoszkóp (01.21-02.18.)

Szerdán át kell értékelned az eddigi terveket. Talán sürgős változtatásokra is szükség lehet. Ez első pillanatra riasztó lehet, de ha egyszer belevágsz, hamar rájössz, hogy ez sokkal jobb, mint azt elsőre gondoltad és feltételezted.

Halak horoszkóp (02.19-03.20.)

Nagyon szép napod lesz szerdán, sőt, a most következő hetek is pompásnak ígérkeznek. A Nap víz-elemű jegybe, a Rákba lép, amely segít téged mindenben. A megérzéseidre most nagyon figyelj, az intuíciód a szokásosnál is erősebb lesz.

