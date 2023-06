Az utolsó júniusi héten valódi csodát élhettek meg a pároddal, de azoknak is sok örömben lehet részük, akik még keresik a társukat. A bolygók támogatják a harmóniát, békét, szeretetet. Éljétek meg!

KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

Szabályos happy endet élhettek meg ezen a héten. Igaz, nem indultok túl harmonikusan. Lehet, hogy a gyerekekkel és/vagy a pénzzel kapcsolatosan lesztek különböző véleményen. Ám minden a helyére kerül szerdától. Hamar rájöttök, hogy nincs is szakadék közöttetek. Amennyiben a párod kedvében akarsz járni, lepd meg valami finomsággal! Süthetsz vagy vehetsz neki sütit.

Szingli Kos

Hétvégén, majd a hét elején ingerelhet, hogy mennyi ostoba ember van körülötted. Ledöbbensz, mennyire beszűkülten látják az életet. Hidd el, ez csak téged zavar! Ők teljesen jól elvannak a saját világukban. Szerencsére szerdától olyan folyamatok lesznek az égen, amelyek mindezt feloldják. Innentől elfogadóbbá válsz velük (is). Kényeztesd magad valami finomsággal!

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

Ráfoghatod a kánikulára az ingerültségedet, de okosabb lenne, ha nem frusztrálnád a szerelmedet. Nem ő tehet róla, hogy nem mindig vagy topon. Ennek a hétnek a békéje azon múlik, hogy tudtok-e kettesben lenni. Főzhettek együtt, sétálhattok, fagyizhattok, a lényeg, hogy ne másokkal és a ne a világ bajaival foglalkozzatok, hanem kizárólag egymással!

Szingli Bika

Ez az a hét, amikor magadra kellene koncentrálnod. Nem lehet folyton mások bajait hallgatnod, mert totál elmegy az életkedved. Az időjárás is szeszélyes, ahogy az emberek is. Képtelenség mindenkinek megfelelni. Meg se próbáld! Jobban teszed, ha önmagadat kényezteted. Persze nem kell kizárólag édességre gondolnod, egy masszázs, vagy egy jó film is jól fog esni testednek, lelkednek.

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

Keddig bolygód, a Merkúr az Ikrekben jár, ami azt jelenti, hogy jó passzban vagy. Gyorsan és könnyen reagálsz mindenre, a kedved és a közérzeted is remek. Kedd hajnalban Merkúr átlép a Rákba, és kissé szentimentálissá tesz téged. A kedvesed nem ismer rád. Nyugtasd meg, hogy nem vele van bajod, egyszerűen jól esik az érzéseidet kimutatni, felszínre engedni.

Szingli Ikrek

A Merkúr, a te bolygód még az Ikrekben jár, ami azt jelenti, hogy kirobbanóan jól érzed magad. Nem okoz gondot, hogy mindenkinek azt mondjad vagy írjad, amit megért. Kedd hajnalban Merkúr ugyanakkor átlép a Rákba és meglepően érzékennyé tesz téged. Lesznek, akinek ez tetszik, és lesznek, akiknek nem. Nem kell elnézést kérned, mert végre mered az érzéseidet kimutatni, felszínre engedni...

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Rák

A Nap már a Rákban jár, és szerdától péntekig egy óriási bolygóháromszög áll össze az égen, ami meghat téged. A párod már jól ismer és nem ijed meg, amikor könnybe lábad a szemed. Magad miatt is fontos, hogy fogalmazd meg, miért vagy hálás. Többek között azért, hogy őt megismerted. Kiszámolhatod, hány hete, napja vagytok egypár. És megünnepelhetitek...

Szingli Rák

Jó neked, mert a Nap már a Rákban jár, és szerdától péntekig egy elképesztő bolygóháromszög rajzolódik ki az égen, ami elképesztő hatással lesz rád. Ne szégyelld, ha könnybe lábad a szemed! Persze vigyáznod kell, mert vannak, akik félreérthetik a könnyeidet. Vannak, akik megijednek, vannak, akik a gyengeség jelének tekintik és vannak, akik bolondnak néznek. Ez az ő dolguk...

OROSZLÁN heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Oroszlán

A hétfő nem lesz a te napod. Egy olyan kellemetlen fényszög lesz az égen, amitől szíved szerint felmondanál a munkahelyeden. Okosabb lenne, ha beszélnél erről a pároddal, és nem tennél semmilyen meggondolatlan lépést. Gyorsan javul a helyzet ezek után, és a június békésen búcsúzik. Mindketten rádöbbentek, hogy még nem gondolatatok ki mindent a nyárra. Itt az ideje...

Szingli Oroszlán

Június utolsó hetének egyetlen kritikus napja a hétfő. Egy olyan kellemetlen fényszög lesz az égen, aminek hatására azonnal felmondanál a munkahelyeden. Mielőtt olyat tennél és/vagy mondanál, amit később megbánnál, számolj magadban százig, vagy menj el és igyál meg egy jeges kávét! Senki sem kell, hogy értsen/egyetértsen veled. Csak te érzed, mit tudsz elviselni, tolerálni...

SZŰZ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Szűz

Fergetegesen jó passzban lesz a kedvesed. Irigykedve nézed, hogy neki most milyen remek szériája van. Vele örülsz, de az lenne az igazi, ha átragadna rád az elégedettsége. Ő is ezt szeretné. Próbál kirángatni az önsajnálatból, ami hol jobban sikerül, hol kevésbé. Június utolsó napjaiban lassan kijössz a gödörből, és végre őszinte lesz a mosolyod.

Szingli Szűz

Egyre erősödik benned az érzés, hogy veled valami nagy baj van. Szerinted mindenki boldog és sikeres, csak te bénázol. Az önsajnálat mérhetetlen mocsara mindaddig lehúz, amíg jön valaki, és végre megnevettet. Az ő humora és stílusa nagyon bejön neked. De ne szeress bele azonnal, mert előbb ki kell derítened, hogy kölcsönös-e a vonzalom!

