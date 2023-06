Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Csütörtökön is hat még ránk a Víz-elemű trigon fényszög, ami sok érzelmet hoz, és a családi összetartozást erősíti. Neked néha már egy kicsit túl sok is lehet ebből, de ez most mégsem csap át feszültségbe, mert közben csupa jó híreket is kapsz minden területről.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Egy Bika soha nem kapkod, nem veszti el a fejét, és mindig a realitások talaján marad. Persze ez nem sikerülhet mindig, minden nap. Talán ez a mai nap is e napok közé tartozik. De ma végül minden jól sül el.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A mai nap az elengedés napja a csillagok állása szerint az Ikrek jegyűeknek. Természetesen ez csak azokra a dolgokra, személyekre vonatkozik, amik valóban feleslegessé váltak az életedben. Hogy mi vagy ki az, arra ma biztosan fény derül.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Csütörtökön is hat ránk a Víz-elemű királyi trigon fényszög, ami neked, mint Víz-jegynek különleges szerencsét jelez. Most olyan események történhetnek, hogy talán elsőre nem is érted, hogyan játszhatnak így össze a véletlen körülmények.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Egy fontos szituációban figyelj jobban önmagadra. A gondolataid, szavaid, gesztusaid, tetteid, a beszélgetőpartneredben kiváltott reakciók mind-mind árulkodók lehetnek. Még ne vonj le következtetéseket, csak figyelj!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Mindig boldogsággal tölt el, ha hasznos munkával töltheted napodat. A dolgos nap ráadásul családias, jó hangulatban telik a munkahelyeden. Otthonodban is harmónia vár csütörtökön, de ha mégsem, akkor magadban kell keresni az okát.

