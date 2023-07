Tagadhatatlan, hogy a nyár egyik kedvenc itala a jegeskávé, hiszen nem elég, hogy remekül hűsít a forróságban, de koffeintartalmának köszönhetően fel is pörget, ami szintén nem utolsó szempont, amikor kicsit enerváltak vagyunk a kánikula miatt. A klasszikus jegeskávé is isteni, ám most mutatunk néhány igazán formabontó és meghökkentő variációt.