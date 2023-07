Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ma fontos, hogy ne vedd magadra mások dühét, frusztrációját! Próbáld meg humorral kezelni, ha valaki provokál, mert különben csak még jobban belebonyolódsz a konfliktusba, ami meg sehova sem vezet.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Valamiben vízválasztó lehet ez a nap, komoly változások indulnak el a lelkedben. Egy egészen jelentéktelennek tűnő esemény is képes ezt most beindítani. Örülj neki, ne félj tőle! Minden rendben lesz.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Vasárnap a meglepetések napja. Valaki a közvetlen környezetedben olyat tesz vagy mond, amire aztán abszolút nem számítottál. De ne gondolj rosszra, lehet ez teljesen pozitív meglepetés is! Gondolkodj pozitívan!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Úgy érzed, egyesek csupán érdekből barátkoznak veled, pusztán ki akarják használni az általad nyújtott lehetőségeket. Ha eleve ilyen makacs feltételezésekkel vágsz bele, akkor sajnos esélye sincs annak, hogy az illető személyek bebizonyítsák az ellenkezőjét.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Hát ma igazán nem lehet okod panaszra: a csillagok a várakozásaidon felül támogatnak, kedveznek neked, segítenek. Van egy probléma, ami sokat nyomasztott az utóbbi időben, és amit nem tudtál eddig meg- és/vagy feloldani. Vasárnap váratlan megoldást találhatsz rá.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ha szingli, a mai napot nehogy otthon, bekuckózva töltsd! A Mars és a Vénusz is kedvez neked, és most igazán bárhol megismerkedhetsz valakivel, és ebben bizony a véletlen is a kezedre játszik majd. Menj strandra, parkba, uszodába!

A többi jegy napi horoszkópjáért kattints ide.