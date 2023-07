A 49 éves színész, aki Kirk karaktert alakította a a Szívek szállodájában a Netflix ellen tüntet, ezzel kifejezve frusztráltságát és felháborodását amiatt, hogy a szolgálatató nem osztja meg a sorozat közvetítéséből származó bevételét a színészgárdával.

Bár a Szívek szállodája eredetileg 2000-től 2007-ig a The WB (később The CW) csatornán futott, később elérhetővé vált a Netflixen is. 2016-ban egy folytatássorozat, a "Gilmore Girls: A Year in the Life" került kiadásra Netflix eredetiként.

"Egy hosszú ideig futó Gilmore Girls című tévésorozatban szerepeltem, amely hatalmas profitot hozott a Netflixnek. Ez az egyik legnépszerűbb sorozatuk volt nagyon hosszú ideig, több mint egy évtizedig. Folyamatosan újra és újra streamelik, és én szinte semmit sem kapok abból a bevételből" - nyilatkozta a The Hollywood Reporternek a színész.

Gunn azt is állította, hogy a Netflix társ-vezérigazgatói, Ted Sarandos és Greg Peters "több tízmillió dolláros bónuszt adnak egymásnak". A színész arra szólította fel a vezetőséget, hogy osszák meg a bevételt azokkal, akiknek a sikereket és a hatalmas összegeket köszönhetik - írja a People.