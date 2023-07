Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A Hold ma már átlép a tüzes Oroszlánba, és mivel növekvő fázisában is van, hatalmas energiákat eredményez. Ez lehet nagyon termékeny erő, ha munkára, hasznos dologra fogod. Ha szabadságon vagy, sportolj aktívan, hogy levezesd ezt a nagy feszültséget.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Növő Hold van az Oroszlánban. Jó, ha belevágsz a dolgok közepébe, ez a lendület most sok nehézségen átsegít. Egy közeli munkatársadnak szüksége van rád, de lehet, hogy most nem tudsz neki segíteni, hiába minden jó szándék.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Kedden hiába öntöd ki a szíved a barátodnak: ő nem úgy fog reagálni a panaszaidra, ahogy azt elvártad volna tőle. Nem ártana azonban legalább felerészben elfogadni a véleményét. Most valamiben ugyanis nagy igazsága van.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A Rák újhold hatását még ma is érezheted. Most igazán érdemes lépéseket tenni az álmaidért, céljaidért, a magánéletben és a munkában is. Nagyon kedvező bolygóállások segítenek abban, hogy megvalósíthasd ezeket.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

A Hold kedden már belép a jegyedbe, ami nagyon kedvez neked. Most egy hullámhosszra tudsz kerülni bárkivel, akivel kapcsolatba lépsz. Harmonikus mindenfajta kapcsolatod, és ezt a munkában is tudod hasznosítani.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Az sem jó, ha folytonosan a szőnyeg alá söpörjük a gondokat, ám az sem, ha mindent észreveszel, és minden apróságot folyamatosan szóvá teszel. Ha a párod már nem hall mást tőled, mint megjegyzéseket, akkor az csak újabb és újabb veszekedéshez vezet.

A többi csillagjegy napi horoszkópjáért kattints ide!