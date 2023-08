Most végre leránthatjuk a leplet a csuklás és más hasonló, idegesítő és sokszor önkéntelen testi reakciók okáról és miértjéről.

Ásítás

Bár sokan azt hiszik, hogy az ásítással jelzi a szervezet, hogy fáradt, ez mégsem teljesen igaz. Az ásítás sem nem az álmosság, sem nem az unalom jele. A legújabb kutatások szerint az ásításnak nagyon is van haszna, de teljesen más, mint amit eddig hittünk. Azért ásítunk, hogy lehűtsük az agyunkat. Az ásítás ugyanis egyfajta agyi légkondicionáló.

A folyamat során az agy friss oxigénhez jut, ami egyben felfrissíti, lehűti, és ezáltal felgyorsítja az agyműködés. Persze, elképzelhető, hogy amikor ásítunk egyben álmosak is vagyunk, de nem feltétlenül, mert az is lehet, hogy oxigénhiányos, párás környezetben vagyunk, vagy hogy régóta kell erősen koncentrálnunk valamire. És igen, az ásítás valóban ragadós! Még az is lehet, hogy mialatt ezt a cikket olvasod, éppen te is ásítasz egyet!

Pirulás

A pirulást általában kínos helyzetekben produkáljuk, például egy első randis szituációban, amikor lányos zavarunkban leesszük a fehér blúzunkat egy kis spagettival vagy éppen prezentációt kell tartanunk nyilvánosan.

Ennek egyszerű oka pedig, hogy a stresszes helyzetekben a szervezet adrenalint termel, a szívverés felgyorsul, az erek kitágulnak, és a véráramlás erősebbé válik. Emiatt pedig az arcpír is megjelenik. Könnyedén megszabadulhatunk a pirulástól, ha hideg vízzel megmossuk az arcunkat, mert a hideg víz összerántja a hajszálereket, és gyorsan visszatér az eredeti bőrszínünk. Egyébként egyes szakértők szerint a pirulás jelezheti azt is, hogy az illető nonverbálisan kér bocsánatot vagy éppen azt, hogy füllent.

Csuklás

Bár a mondás úgy tartja, hogy akkor csuklunk, amikor valaki emleget, ennek nem sok köze van a valósághoz. Csukláskor valójában annyi történik, hogy a rekeszizom önkéntelenül összerándul, és a gégefedő is ideigelenesen lezárul.

Azt a jellegzetes, kis aranyos hangot pedig azért adjuk ki, mert ilyenkor picike levegőket veszünk, de ez a lezárult gégefedőbe ütközik. Ez egy teljesen természetes reakció, hasonló a böfögéshez, sokszor amiatt történik, mert hirtelen nyeltünk vagy ittunk valamit. Történhet még túl sok alkohol fogyasztástól, csípős ételektől, stressztől, nevetéstől, de a csuklás azt is jelezheti, hogy hányni fogunk. Elmulasztására sok recept létezik, de talán a legjobb, ha lassan, sok vizet iszunk rá ( nem szódát).