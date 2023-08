Radics Gigi négy évig alktott egy párt kedvesével, kislánya édesapjápjával, akivel közösen döntöttek úgy, hogy a jövőben külön utakon folytatják tovább az életüket. Az énekesnő az Instagram-oldalán hosszú bejegyzésben tájékoztatta a nagyközönséget.

"Mindig harcoltam azért, hogy a magánéletem, magánélet tudjon maradni és ez most sincs, és a jövőben sem lesz másképp. Viszont történtek az életemben változások, amit szeretnék megosztani veletek, a követőimmel. Úgy érzem tőlem kell megtudjátok a teljes igazságot, még mielőtt valamelyik bulvárlap megírja fél információkból, vagy a szakmában elhangzott pletykákból kreálva a saját verziót.Úgy döntöttem a kislányom édesapjával kapcsolatban hogy elválnak útjaink, és külön utakon folytatom tovább az életemet" - írja bejegyzésében Gigi, aki őszintén vall arról, hogy a jövőben mindkettejük számára továbbra is az lesz a legfontosabb, hogy közösen gondoskodjanak kislányukról, Belláról.

"Nehéz döntések ezek az életben, amiről az ember nem szívesen mesél. A legfontosabb továbbra is a kislányunk felhőtlen boldogsága így a nevelését ezután is közösen folytatjuk tovább. Mindkettőnk részéről az az álláspont, hogy Bella továbbra is kapja meg a végtelen szülői szeretetet, törődést és figyelmet.Szeretném elmondani, hogy a jövőben is szeretném fenntartani a jó kapcsolatot Áronnal, mivel jobb apukát nem is kívánhatnék Bellának és ezért nagyon hálás vagyok! Biztosan tudom, hogy 10 vagy 20 év múlva is így fogom gondolni. Szeretném kérni a sajtó munkatársait, hogy ne keressenek minket ezzel a témával kapcsolatban, mert semmilyen más információval nem tudunk és nem is szeretnénk szolgálni, csak amit itt leírtam" - zárta rövidre az édesanya.