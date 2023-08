Az életünk különböző szakaszokból áll. Mindenkinek más a fontos, más időben. Van, akire hamar rátalál a szerelem és iskolás évei után hamarosan gyermeket is vállal. Barátságokat legfőképpen az iskolás évek alatt, középiskolás és egyetemi bulik, utazások során van lehetőségünk kötni. Ezek közül vannak mélyebb baráti kapcsolataink, amelyek megmaradnak, de sok felszínes barátság ellaposodik az évek során. Igen ám, de ha maradnak is barátaink valameddig, mi történik a gyermek születése után?

Egy csöppség érkezésekor az egész életünk gyökeresen megváltozik. Mindennél és mindenkinél fontosabb lesz a pocakunkba kilenc hónapig fejlődő csoda. Innentől kezdve, saját magunk szükségletei is háttérbe szorulnak, ugyanígy a baráti találkozókra is kevesebb idő marad majd. Ez teljesen rendben is van így, ez az élet rendje. Azonban még a mélyebb baráti kapcsolataink is megsínylik.

Kevesebb a közös pont

A gyermektelen barátok nem voltak még ilyen élethelyzetben, nem mindig értik meg, hogy miért is van ez így. Az eddig evidensnek tűnő pénteki csajos esték köddé válnak, hisz a babát nem lehet egyedül hagyni. A gyermek születése után kevesebb lesz a közös pont, az anyaság sok nehézséggel, önfeláldozással és problémákkal is jár.

Az anyukát kevésbé fogja érdekelni, hogy épp a tizedik Tinder randidon vagy-e túl vagy mennyire stresszes a munkahelyed, hisz ő most egy teljesen más élethelyzetben van.

Óránként etet, tisztába rak, nincs ideje önmagára, sem mások problémájára. Az is érthető, ha ezt a másik fél nehezen tolerálja, elhanyagoltnak érzi magát és lehetséges, hogy őt sem fogja érdekelni, hogy hanyadik cumisüveget töltötted meg. Azonban, ez nem marad így örökre, csak egy jó nagy adag elfogadás, megértés, türelem és együttérzés kell hozzá.

Anyukaként magányosan

Van, hogy anyukaként, jobban megérezzük a baráti kapcsolatok hiányát, hiszen tényleg csak a baba van a mindennapjainkban. Egész nap a négy fal között vagyunk, jó esetben párunk is velünk van. Emberfüggő, hogy ezt az élethelyzetet ki hogyan éli meg, de társas lények vagyunk. Van, akinek igenis szüksége van egy jó csajos beszélgetésre. Anyukák ismerkedhetnek akár a játszótéren is vagy manapság már online közöségekben, kismamatornákon. Azonban, nem minden esetben helyettesítheti egy újonnan megismert, azonos élethelyzetben lévő barát, gyermekkorban megismert lelkitársainkat. Gyermekes barátainkkal, sok esetben viták alakulnak ki a neveléssel kapcsolatos kérdésekben. Ez szintén nem gyógyír magányunkra.

magány az, amikor valaki elhagyatottnak érzi magát. Amikor anyaként azt érzed, hogy bezárul a kör.

Van kiút?

Igen, van. Kommunikáció és kommunikáció. Beszéljük meg barátainkkal, hogy lesznek nehezebb időszakok, amikor az eddigi "menetrend" valószínűleg nem lesz tartható. Lassan nőni fog a baba, amikor már azért egy-egy játszótérre járás vagy közös séta belefér majd. Az élet nem áll meg.

Próbáljuk meg helyén kezelni a dolgokat és ha úgy érezzük, nem vagyunk elég nyitottak, nagyon bezárkóztunk, változtassunk ezen!

Előbb vagy utóbb, amikor kialakul az új rendszer, biztosan visszatalálunk önmagunkhoz is. Ebben az időszakban már fogunk tudni energiát és időt áldozni azon barátainkra, akik végig kitartottak mellettünk és ott segítettek, ahol csak tudtak. Akik, pedig teljesen eltűnnek az életünkből, őket el kell tudni engedni. Az igaz baráttal lehet, hogy megromlik a kapcsolat, de bármi történik, úgyis visszataláltok egymáshoz.