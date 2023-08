A táplálkozási szakértők, orvosok és dietetikusok a mai napig úgy vélik, ha egészségesek akarunk maradni - úgy is, ha fogyni szeretnénk - igyekezzünk változatosan étkezni. Ennek ellenére napjainkban egyre vadabb étrendek hódítanak, és azokat is milliók követik, amelyek még laikusként is szembemennek a józan ésszel. A két véglet talán a ketogén diéta szigorúbb változata a carnivore és a nyersvegán-étrend, amelyek hosszú távú alkalmazása majdnem biztos, hogy komoly betegségekhez vezet.