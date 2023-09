Az öngyilkosságot a legtöbbünk természetellenesnek tartja, ezért elborzasztó még a gondolata is annak, hogy létezik egy olyan erdő, ahová az emberek meghalni járnak. Ez az Aokigahara, az öngyilkosok erdeje Japánban.

Japán – számunkra – különös kultúrájában egészen másként gondolnak az öngyilkosságra: a szent Fudzsi hegy lábánál elterülő sziklás erdőbe, az Aokigaharába például sokan mennek el azért, hogy ott kövessék el rettenetes tettüket.

A válogatott öngyilkossági módszerek közül a leggyakoribb az önakasztás. Az erdő fáinak vaskos, erős ágai elbírják a ráerősített kötélen az emberi test súlyát. A meghalni vágyók tettük előtt akár hetekig elmélkednek az erdőben felállított sátraikban. Sokan kempinget állítanak fel, és egy ideig még élvezik, hogy elvonulhatnak a társadalom elől.

Az öngyilkosságok száma egyre csak nő

Az Aokigaharát a Fák tengerének is hívják. A sűrű, sötét erdőben nagyon kevés állat él, szokatlan csend uralkodik benne. A japán mitológiában a démonok lakhelyeként is emlegetik. Ahogy az ember egyre mélyebben halad az erdőben, figyelmeztető táblákba botlik, melyek célja az öngyilkosságra készülők megállítása. Ezen a helyen ugyanis az 1950-es évek óta több mint 500 ember dobta el az életet magától.

Az élet ejándék Az Aokigahara erdő bejáratánál ez a felirat olvasható: Az életed drága ajándék, amelyet a szüleidtől kaptál. Gondolj rájuk, a testvéreidre és a gyermekeidre! Ne tartsd magadban, beszéld meg valakivel a problémáidat! Vedd fel a kapcsolatot a nemzeti segélyvonallal! Az Aokigahara erdő bejáratánál ez a felirat olvasható: Az életed drága ajándék, amelyet a szüleidtől kaptál. Gondolj rájuk, a testvéreidre és a gyermekeidre! Ne tartsd magadban, beszéld meg valakivel a problémáidat! Vedd fel a kapcsolatot a nemzeti segélyvonallal!

Az erdő halálba csábító, sötét ereje

Az Aokigahara „népszerűsége” az öngyilkosságot elkövetni szándékozók körében az 1960-as években kezdett növekedni, Matsumoto Szeicsó egyik, tragikus-romantikus regényének megjelenése után. A történetben a szerelmespár ebben az erdőben vet véget az életének. Az Aokigahara ugyanakkor már a 19. század elején is „befogadta” a halálra készülőket.Számos család legidősebb tagja ide vonult el élete utolsó szakaszában, hogy ne jelentsen terhet a fiatalabbaknak. Az idős rokont többnyire elkísérték az erdőbe, majd magára hagyták, ezzel többnyire éh- és szomjhalálra ítélve őt. A japán kultúrában ezt a bevett gyakorlatot „ubaszute"-nak nevezik. Egyesek szerint az ubaszute áldozatainak lelke csalogatja az erdőbe látogatókat, hogy ott átlépjenek a másvilágba.

Mások úgy vélik, hogy az erdő ereje a csöndjében rejlik, hiszen a sűrű lombokból nem hallatszanak ki a sikolyok, sem a keserves sírás hangjai. Illetve úgy tartják, hogy a Fudzsi hegy lábánál megtiszteltetés meghalni. Spiritiszták szerint az erdő az évszázadok alatt magába szívta a megkeseredett, kétségbeesett emberek energiáit, mely sötét erő hatással van azokra a turistákra is, akiknek meg se fordult a fejében a halál gondolata.

Az öngyilkosok szelleme kísért

Az erdőbe látogató turisták közül többen paranormális jelenségekről számolnak be.

Úgy hírlik, az erdőben meghaltak szellemei emlékeztetik a turistákat szomorú történeteikre.

Ám nem csak a turisták látogatják rendszeresen ezt az erdőt: önkéntesek 1970 óta évente egyszer expedíciót indítanak ide, hogy felkutassák a holttesteket, az emberi maradványokat, búcsúleveleket és sok egyebet, amit aztán igyekeznek eljuttatni a hozzátartozóknak.

Különösen sok az öngyilkosság az országban

Japánban régóta jelentős társadalmi problémát jelent az öngyilkosságok magas száma. Volt olyan év, amikor napi átlagban közel százan dobták el az életüket, jellemzően 40-es éveikben járó férfiak. De különösen sokan ölik meg magukat a 19 év alattiak közül is, megfelelési kényszer vagy az iskolában átélt „bullying" miatt. További ok lehet a munkahelyi túlhajszoltság, vagy éppen a munkahely elvesztése is.

A jelenséget vizsgálva nem elhanyagolható persze a hagyományos japán maximalizmus és a magas társadalmi elvárások ténye sem. A japán hagyománytól ezen felül nem idegen a rituális öngyilkosság, a szeppuku (harakiri), gondoljunk csak a szamurájok hátborzongató cselekedeteire.

A japán kormány egy ideje már több öngyilkosságot megelőző kampányba is kezdett, egyre nagyobb összegeket fordítanak a problémával kapcsolatos kórházi és pszichiátriai kezelésekre.

