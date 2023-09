Alice Ingman egész életében imádta az édességet, nehezen tudott nemet mondani a finom falatoknak. 2018-ra már több mint száz kilót nyomott, ami az egészségére is nagyon rossz hatással volt. Hamar kifulladt, refluxszal küzdött és a combjai annyira összedörcsölödtek, mikor sétált, hogy csúnya és fájdalmas sebek lettek rajta.

A kaput az tette be nála, mikor egy ruhaboltban már nem passzolt rá az a ruhaméret, amit korábban vásárolt, sőt, jóval nagyobb méretek között kellett keresgélnie. Ennél a pontnál úgy döntött, hogy új életet kezd. Rendszeresen főzött magára, több zöldséget és gyümölcsöt evett és a rendszeres mozgást is beiktatta a mindennapjaiba. Rövid idő alatt a futás szerelmese lett, az elmúlt hat évben több maratont és félmaraton is lefutott - írja a Wales Online.

Az elmúlt hat évben 14 ruhamérettel lett karcsúbb és nagyon jól érzi magát a bőrében, csatlakozott a Slimming World nevű szervezethez is, akik elképesztő teljesítményét gyémánt tagsággal díjazták.