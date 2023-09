KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

Hajlamos leszel a kapkodásra szinte egész héten. Úgy érzed, a rövid nyár után gyorsan kellene visszarázódnod a hétköznapokba, de ez nem igazán megy. A párod olykor rosszkor szólal meg, és rá zúdítod a felgyűlt frusztrációdat. Ha ilyesmi történik, mielőbb öleld meg, és kérj tőle elnézést! A hétvégéhez közeledve csökken a nyomás benned és körülötted.

Szingli Kos

Még nem rázódtál vissza szokásos menetrendbe. Úgy érzed, a rövid nyár után gyorsan kellene felvenned a fonalat, s emiatt hajszolod magad. Ne tedd! Vannak, akiknek könnyebben megy, és ezzel dicsekednek, ami tovább növeli a frusztrációdat. Szerencsére a hétvégéhez közeledve csökken a nyomás benned és körülötted. Így egyre kedvesebb, kellemesebb társaság leszel...

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

Már megint többen kíváncsiak arra, hogy meddig mehetnek el nálad. Szerencsére nincs köztük a kedvesed. Neki panaszkodhatsz, de ne vidd túlzásba! Neked is jót tesz, ha eltereled a figyelmedet, és közös programokat, célokat keresel. A péntek hajnali újhold új ötleteket hozhat neked. Ezek közül néhányat azonnal elkezdhetsz megvalósítani, de vannak, amelyek ráérnek később is.

Szingli Bika

A szeptember tényleg nyugisabb, mint az augusztus volt. De most is akadnak idegesítő emberek, akik önzésükkel és/vagy erőszakosságukkal kihozhatnak a sodrodból. Tudj róla, ilyenkor cseppet sem vagy vonzó. Valakinek mégis pont az indulatosságod jön be. Szóval nem kell, és nem szabad magadra erőltetned olyan nyugalmat, ami nem őszinte, nem valós. Ez igazán jó hír...

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

Mindketten visszasírjátok a nyarat. Ezen a héten szomorúan emlékeztek a forró napokra. Keseregtek, hogy vége a nyárnak. A retrográd bolygók a múltat elevenítik fel, ami lehet kedvező is. Nyomtassatok ki pár fotót, és tegyétek látható helyre! Sőt, még jobb, ha egyik este a számítógépről kivetítitek a képeket. Jókat fogtok nevetni, amikor eszetekbe jut egy-egy jelenet. Ezzel feldobhatjátok a hangulatot...

Szingli Ikrek

Még mindig a retrográd bolygók dominálnak az égen, ami a múlt felidézésről szól. Szokatlanul sokat emlékezel, nosztalgiázol, amellyel törvényszerűen bevonzol találkozást, híreket, stb. A bolygók józanságra intenek: ne képzelj bele semmibe semmi extrát! Lehet, a régi idők azért térnek vissza, hogy meg tudj bocsájtani a másiknak vagy önmagadnak. Gondolkozz el ezen!

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Rák

Ha eddig nem csináltátok meg, akkor most már tényleg itt az ideje új kalkulációt készíteni. Jó lenne, ha pontosan látnátok, év végéig mire számíthattok bevétel oldalon. Ettől függ ugyanis, hogy mire és mennyit költhettek. Ezen a héten nagyszerű konstellációk lesznek az égen, amelyek pont ilyen téren segítenek nektek. Emellett jusson időtök egymásra és szórakozásra is!

Szingli Rák

„Itt van ősz, itt van újra..." Kicsit össze kell húznod a kabátodat és a pénztárcádat is... Az égi folyamatok szerint most kellene számvetést készíteni. Hasznos lenne, ha látnád, év végéig milyen bevétellel kalkulálhatsz, ettől függ ugyanis, hogy mire költhetsz. Ezen a héten több kedvező bolygóállás pont ebben segít neked. Szóval kár lenne kihagynod...

OROSZLÁN heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Oroszlán

Az Oroszlán Vénusz hiúvá tesz téged. Jó, ha igényes vagy a külsődre, a munkádra, de ne sértődj meg, ha nem dicsérnek ezért folyton! A szerelmednek szólhatsz, hogy kicsit több elismerésre vágysz. Ő ért és megért téged. Tudja, hogy neked az megbecsülés lételemed. Amennyiben kapsz eleget, szárnyakat kapsz. Sok ember van ezzel így, de nem mindenki vállalja fel...

Szingli Oroszlán

Nem baj, hogy az Oroszlánban járó Vénusz hiúvá tesz téged. Igenis legyél igényes! Ez egyeseknek példaértékű, mások meg hadd mosolyogjanak. Te a saját stílusodban tedd a dolgod! Akkor is, ha olykor konfliktus alakul ki. Amikor meg tudod őrizni a higgadtságodat, ezeket remekül kezeled. A hét során lesz példa erre is. Jegyezd meg, hogy kell higgadtan fogadni a kritikákat!

SZŰZ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Szűz

Jó neked. Még a párod is irigykedhet rád. Ennek egyik oka a péntek hajnali Szűz újhold, ami az év során számodra a legjelentőségteljesebb. A jegyedben áll együtt a Nap és a Hold, amely segít, hogy pontosítsd a terveidet, majd tűzz ki új célokat. Szép, hogy adsz a párod véleményére, de most előbb magadban kell tisztáznod, mit akarsz, mire állsz készen...

Szingli Szűz

Minden újhold jó esély az újításra, de az év legfontosabb újholdja a számodra a péntek hajnali. Erről szól az egész heted. Írd össze, miben kellene megújulnod, milyen új stratégia lenne hasznos! Ebben mindben segít neked a Szűz újhold. Ezzel párhuzamosan ne lepődj meg, ha új stílusú emberek jönnek be a képbe. Ahogy te tudsz, mersz változni, úgy a környezeted is változni fog... - írja az Astronet.

