Élő adásab jelentette be a TV2 sztárja, hogy hamarosan édesapa lesz.

A Dancing with Stars egyik profi táncosa, Baranya Dávid, aki most Radics Gigi oldalán küzd a zsűri és a nézők elismeréséért, élő adásban jelentette be, hogy hamarosan apuka lesz.

„Bejelenthetjük?" — kérdezte tőle Stohl András. „Hát, jelentsük!" — válaszolta titokzatosan Dávid. „Jelentsük be, apuk lesz!" — kiáltotta erre Stohl.

A versenyzők hatalmas tappassal fogadák a hírt, Csuti még egy csókot is nyomott a táncos fejére.