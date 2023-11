Az egészséges fejbőr általában szagtalan, ám időnként mindenki érzi úgy, hogy kellemetlen szagot áraszt a hajkoronája. Ennek oka lehet a szennyezett városi levegő, rossz hajápolási szokások vagy a nem megfelelő termékek használata. Ősszel mindezek mellett a változó időjárás sem segít a haj egészségén, így érdemes kiemelt figyelmet fordítani az ápolására.

„Ősszel az időjárás megváltozik, hűvösebb és szelesebb lesz, ilyenkor könnyen összekócolódik a haj, nehezebb kibontani. Sokan hajlamosak ilyenkor szárazon tépni a fésűvel, kefével, ami a hajszerkezet roncsolódásához vezet. A csapadékosabb, párásabb idő nehezebbé teszi a formázást, különösen hullámos vagy göndör haj esetén, mert a beszárított haj könnyen visszaugrik az eredeti állapotába. Emiatt sokkal gyakrabban igazítjuk, fogdossuk, újraformázzuk a hajunkat, több habot vagy lakkot használunk, ami mind a haj zsírosodását, ezáltal lelapulását és szagosodását segíti elő"- magyarázta a kellemetlen jelenség hátterét Vass Edina, az elrontott frizurák helyrehozására specializálódott Angerer Fodrászat mesterfodrásza.

Meglepő okok a kellemetlen szagok mögött

A haj, illetve a fejbőr kellemetlen szaga mögött számos tényező állhat. A nem megfelelően ápolt, illetve túl sokat igazgatott haj könnyen bezsírosodik, ami egyenes út a kellemetlen szaghoz. A jelenség kialakulásához az életmód is nagymértékben hozzájárulhat, mivel a városi szmog, a konyhai szagok, edzés utáni verejték, vagy hasonló aromák könnyen beleivódnak a hajszálakba, ráadásul ezekre a tényezőkre a fejbőr fokozott zsírosodással válaszol. Szintén kellemetlen szagot okozhatnak bizonyos ételek, melyek nem csak az izzadságon keresztül, de a fejbőrön át is távoznak, további tényezőként hozzájárulva az esetlegesen már enélkül is erőteljes „fejszaghoz".

„A hajmosás elhanyagolása, a túl sokáig összefogva hordott haj, a zsírosodást okozó tényezők, illetve a folyamatos kalap vagy sapka használat egyenes út a kellemetlen szag kialakulásához. Ha az őszi időszakban nem szárítjuk meg alaposan a hajunkat és emiatt hagyjuk megfázni a fejbőrt, akkor annak szinte biztosan zsírosodás, lelapuló és kellemetlen szag lesz az eredménye. Ráadásul a hajmosás után nedvesen hagyott fejbőr bepállhat, és ilyenkor a fejbőrön elszaporodó baktériumok is kellemetlen szagot okoznak. Ennek elkerülésére érdemes a rendszeres hajmosási szokások közé egy-egy alkalom eseti frissítő mosást is beiktatni, hogy a felhalmozódott vegyületeket eltávolítsuk a hajról és a fejbőrről"- magyarázta a mesterfodrász.

Így előzhető meg a "büdihaj-krízis"

A haj kellemetlen szagának megelőzéséhez a legfontosabb a kiváltó okok csökkentése. A büdi haj egyik előzményének tekinthető túlzott zsírosodás megelőzhető, ha a saját adottságainkhoz igazítva heti 1-2 alkalomra csökkentjük a hajmosás gyakoriságát, ami által idővel természetes módon csökken a haj zsírosodása, illetve a lehető legkevesebbszer fogdossuk, igazgatjuk a hajunkat, amivel kevesebb szennyező anyagot viszünk fel rá a kezünkről.