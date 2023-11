Kos

Az energikus Kos egészen biztosan nem érti meg a macskáját, amelyik folyton csak heverészik. Amíg a macskák csupán szemlélik a világot, addig a Kosok a legszívesebben minden pillanatban meghódítanák azt, így egészen biztosan olyan állatra vágynak inkább, amely legalább olyan lendületes, mint ő.

Oroszlán

Az Oroszlánok, az állatöv nagymacskái a legjobban a reflektorfényben érzik jól magukat. Pont úgy, ahogy a macskák is: akik szintén főszerepet követelnek maguknak. Viccesen hangzik, de az Oroszlán és a macskája között komoly egóharc alakulhat ki — mindkettő úgy véli, ő a főnök.

Skorpió

A Skorpiók intuitív természetükből kifolyólag akár a macskájuk fejébe is láthatnának, ám a cicák titokzatos világa még számukra is rejtély. Köztudott az is, hogy a Skorpiók a mély kapcsolódásokat keresik, egy független szellemű, öntudatos macskával pedig ez aligha alakul ki. Amire úgy éreznék, megértették az állatot, addigra az újra kicsúszik a kezeik közül.

Bak

A terveket kovácsoló, céltudatos Bak és a macska két külön világ. Egészen biztosan hatalmas kihívás a Bak számára a folyamatosan bolondozó és sokszor kiszámíthatatlan macska társaságában lenni, amely mellett kénytelen ő is spontánabb módon viselkedni.

