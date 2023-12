A Nyilas újhold minden csillagjegy életében érezteti a héten a hatását, de természetesen leginkább a jegy szülöttei lesznek rá különösen fogékonyak, akár új terveket, célokat is kitűzhetnek. A velük szembenálló Ikrek most a tanulásra helyezheti a hangsúlyt. Heti horoszkóp következik.

Mozgalmas hétnek nézünk elébe, annál is inkább, mert aki eddig nem, most már az is karácsonyi lázban ég. A Kos a hétközepén felszabadulhat, a Bikának azonban tanácsos követnie a bevált utakat, módszereket, neki most nem szabad elszállnia. Az Oroszlánnak nehezére esik majd koncentrálnia, a Rák pedig sokszor érzi magát szerencsétlennek, pedig semmi oka rá, nem szabad hagynia, hogy mások elbizonytalanítsák. A Baknak hatékonyságot ígérnek a csillagok, a Halak pedig a legjobban akkor járnak, ha kimozdulnak.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

A hét fénypontja kétségtelenül a szerda hajnali Nyilas újhold lesz. Bár ez kicsit képzavar, hiszen újholdkor a Hold elsötétül, alig látszik belőle valamit. A Földről nézve a Nap nem világítja meg. De az elsötétülés után kezd nőni, és egyre fényesebb lesz. Neked ez a fény az alagút végén. Akkor is, ha nem látod sötéten a jelent és a jövőt. Hétvégén a Vízöntő Hold bohém programra csábít. Ne állj ellen!

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Te maradj a jelenben! Akkor is, ha a többiek folyton a jövő hétvégi ünnepekről beszélnek! Óriási hibát lehet elkövetni, ha valaki elkalandozik, épp emiatt lehetnek kisebb-nagyobb koccanások az utakon, hibák a munkában. Téged nem fenyeget ilyesmi, mert józan ember vagy, ráadásul csütörtökön és pénteken szerencsés konstellációk védenek. A hétvégéd nem látszik ilyen szerencsésnek...

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Kapkodni fogod a fejed ezen a héten. Rengeteg emberrel lesz dolgod, mindegyik fajsúlyos, komoly hatással lesz rád. Érdemes tanulni tőlük, de senkit sem kell utánoznod. Nem biztos, hogy jó példát mutatnak, de lehetséges, hogy a hibáikból tanulhatsz. Különösen szerdán, újhold napján. A hétvégéd vidámnak és eseménydúsnak ígérkezik. Tuti, hogy nem fogsz unatkozni...

A többi jegy heti horoszkópját itt olvashatod el.