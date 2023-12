Ha te is részt akarsz venni a Whamageddonban, nincs más dolgod, minthogy mindenáron és módon elkerüld a Wham Last Christmas című számát. Ha nem te indítod el a dalt, az sem mentség, pillanatok alatt kieshetsz, elég, ha a plázában meghallod a slágert.

Karácsonyig egyszer sem hallgathatod meg a Wham egykor nagy, könnyfakasztó slágerét, a ma is méltán népszerű dalt, amit kívölről fújnak kicsik és nagyok. Idén nem harsoghatod önfeledten, hogy „tavaly karácsonykor neked adtam a szívemet”, mert, ha megteszed, már ki is estél a Whamageddonból.

Nem elég, hogy nem kapcsolhatod be, nem nézheted a klipet, de számodra akkor is vége a játéknak, ha plázában, haveroknál vagy a kocsiban, a rádióban szólal meg a Last Christmas, vagyis bárhol meghallod, kiestél.

A Whamageddont egy dán baráti társaság találta ki, ezelőtt 18 évvel, ám azóta „világjárvány” lett belőle. A cél, hogy december 1. és 24. között ne hallgasd a világslágert, illetve minél tovább próbáld megúszni, hogy szembejöjjön veled.

A Whamageddon hivatalos oldalán lefektetett szabályok szerint az alábbi feltételek mellett vehet részt bárki a kihívásban:

A cél: minél tovább bírd ki, hogy nem hall(gat)od meg a Wham Last Christmas című slágerét;

A játék kezdete: dcember 1., a vége: december 24., európai idp szerint;

Csak az eredeti verzióra érvényesek a szabályok, feldolgozásokat, remixeket hallgathatsz;

Amint valahol meghallod a dalt, kiestél;

Ha kiestél, tedd közzé a közösségi médiában #whamageddon hashtaggel;

Ne csalj, ne kapcsold be szándékosan azoknak a slágert, akikről tudod, hogy részt vesznek a játékban;

Aki „túléli” szentestéig, a Whamhallába jut...

Bár a Whamageddon egy baráti társaság köreiben és viccnek indult, ma már több ezren vesznek részt benne. Hivatalos Facebook-oldaluknak több mint 19 000 követője van. Ami a hashtaget illeti, több mint 14 000 bejegyzés található vele az Instagramon, és 12 millióan nézték meg a TikTokon — írja a People.

Bár az együttes gyik tagja, George Michael már nem él, egykori társa, a ma már 60 éves Andrew Ridgeley a magazinnak egy korábbi interjúban elmondta, hogy a '86-os slágerüket a karácsony esszenciájának tartja, és nem lepte meg a dal népszerűsége. Ugyanakkor hatalmas kiváltságnak érzi, amit a Wham adott neki, hogy a Last Christmas minden idők legnépszerűbb karácsonyi klasszikusa lett.