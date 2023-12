Daganatos beteség miatt vesztette el a jobb karját az idős asszony, aki addig aktív élete élt. Bionikus karjával visszatérhetett kedvenc hobbijaihoz, és a kutyáját is újra el tudja vinni sétálni.

A 84 éves Christa Seubert mindig is nagyon aktív volt, szeretett kertészkedni, kézműveskedni, kerékpározni és sétáltatni a kiskutyáját, Charley-t. Ám daganatos betegség miatt amputálni kellett a jobb alkarját, ami nagyon megnehezítette a hétköznapjait.

„Az egyszerű napi tevékenységek is kihívást jelentettek. Még azt is, hogy vágjak magamnak egy szelet kenyeret és megvajazzam” — mesélte az idős hölgy a The Sunnak.

De mindez megváltozott, amikor megkapta a brit Open Bionics cég Hero Arm nevű művégtagját.

Az APT Prothesen termékigazgatója, Mathias Stegemann, aki Christa új bionikus karját szerelte fel, elmondta, hogy azért ajánlotta az idős asszonynak a Hero Arm-ot, mert súlyra is könnyű és könnyen is használható.

Mindössze egy órával azután, hogy felszerelték új karját, a bionikus végtagnak hála Christa el tudta vinni sétlni kis edvencét, Charley-t, majd egy kávézóban megivott egy forró csokoládét, amit azelőtt, hogy az új bionikus kart megkapta volna, saját bevallása szerint nem tudott megtenni.

Azóta a 84 éves nagymama, aki a legidősebb ember a világon, aki bionikus kart kapott, visszatért a kedvenc szabadidős tevékenysgeihez és a művégtagnak köszönhetően ismét teljes életet élhet.