Az ünnepek után még hátravan pár nap a téli szünetből, amikor is elfoglaltságot kell találni a gyerekeknek. Mutatunk néhány ötletet, hová mehettek velük kikapcsolódni a fővárosban.

A csípős, januári hidegben a rövidebb séták, kirándulások jöhetnek szóba, esetleg egy jó kis szánkózás, ha esett a hó. Szabadtéri program bőven akad a fővárosban és környékén, ami után mindenkinek jólesik egy forrócsoki, tea vagy forralt bor.

Szabadtéri programok

A Fővárosi Állat-és Növénykertben január 7.-ig 17-21 óra között látványos lampion fesztivált tart a sárkány éve alkalmából a Biodómnál, míg az év madárfotósa kiállítás a Csillagtérben látható január 15.-ig.

Meseszép fénypark vár három helyszínen Budapesten. Január 15.-ig minden nap látogatható a Lumina Christmas Park a római strandfürdő területén. A Lumina Park - Budapest 150 a Margitszigeten látogatható március 4.-ig. Szintén márciusig látogatható a Garden of Lights Budapest Alice Csodaországban című kiállítás. A belépőjegyek mindhárom kiállításon 4000 forint körül mozognak.

Ha mégis belevágnátok egy rövidebb kirándulásba, akkor a különböző tanösvények még kisgyerekkel is ideálisak lehetnek, ezek hossza általában nem éri el az 5 kilométert. Ha hosszabb útvonalat is bevállaltok, akkor többek között a Természetjáró oldala lehet segítségetekre. Több beállítási lehetősége közül az egyik leghasznosabb a térkép, melyen végig követhető az útvonalon a szintemelkedés.

Jégpályás programok

Városháza téli élményparkjának jégfolyosója január 7.-ig tart nyitva, a belépőjegy diákoknak 1500, felnőtteknek 1950 forint.

A városligeti műjégpálya szintén január 7.-ig várja a látogatókat. A belépő diákoknak 2000, felnőtteknek 3000 forint, a családi belépő 2 gyermekkel 7500 forint.

Természettudományi Múzeum Jégvilág című kiállítása mintegy 160 m2-es műjégpályával és 17 kiállítással várja a látogatókat 2024. február 17.-ig, minden nap 9–17 óráig. A kiállítás részét képezi a legutolsó jégkorszak és a sarkvidék, valamint a tundra leglátványosabb, már kihalt vagy veszélyeztetett állatfajainak bemutatása. A családi belépő 6000 forint.

A Recirquel: Kristály a Millenárison - a Müpa kihelyezett előadása látható január hetedikéig a Millenáris Üvegcsarnokában. A tánc és a cirkusz elemeit ötvöző alkotás klasszikus meséket megidéző történetet dolgoz fel, az illúziókkal teli, hófödte tájon. A jegyárak 4-7.000 forint között mozognak.

Tömegközlekedés

A fényvillamoson túl idén a BKK ünnepi fényekkel díszített járatai január 7.-ig közlekednek eltérő útvonalakon minden délután.

Mozgó Múzeum címmel múzeumpedagógiai élményutazást tart a Közlekedési múzeum. A résztvevők megismerhetik a járművek korának világát, miközben bejárják Budapest belvárosát a retro, ünnepi díszbe öltöztetett Ikarus buszokon utazva. Szombatonként a zenekedvelőknek ajánlják a "Zenélő Busz" járatokat, melyeken élőzene szól.

Hideg, esős napokra

A Mesemúzeum állandó interaktív kiállítása a meséken keresztül kapcsolódva, azokat együtt felidézve eleveníti meg a mesék világát. A látogatóknak hét próbát kell kiállniuk, miközben mesehősökké válnak. A kiállítás január 7.-ig látogatható, a belépő gyerekeknek 400, felnőtteknek 800 forint.

A MiniPoliszban a 3-12 éves korosztály játszva ismerkedhet meg a „felnőttes" dolgokkal. A méreteikre szabott városban egy időre belebújhatnak a felnőttek bőrébe, miközben megtanulhatják, mi a teendő például tűz esetén. Janár 7.-ig 10-19 óra között tart nyitva, a családi belépő 8990 forint.

A Csodák Palotája két-három órás interaktív programot nyújt az egész családnak. A kicsiket fejlesztő játékokkal, a nagyobbakat tudományos műsorokkal, kísérletekkel várják. A belépőjegyek 4000 forinttól indulnak.

Ha túl hűvösnek ítélitek az időt, akkor a mozik, a színházak és a bábszínházak előadásai között is válogathattok. A múzeumok, kulturális intézmények is rendszeresen tartanak rendezvényeket, ezeket is érdemes lehet számításba venni. Az örökmozgóknak pedig mindig jó választás egy játszóházi látogatás. Esetleg felkereshetitek a legközelebbi macska kávézót.