Az ünnepek előtti utolsó napokon még nem a megnyugvás és a béke, hanem a pörgés és a cselekvés lesz a jellemző. Íme, ezt tartogatják a csillagok csütörtökre.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Csütörtökön is nagyon energikussá tesz a Kos Hold, de nagyon türelmetlenné is. Most igazán nehezen viseled el, ha valaki nálad picit is lassabban reagál. Ennek ellenére mégis a legokosabban akkor cselekednél, ha megpróbálnál minél higgadtabb és türelmesebb lenni a környezeteddel.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Egész nap feszélyezi hogy mindenki sürget vagy legalábbis te úgy érzed, hogy folyton noszogatnak a többiek. Nem kell különösebb jelentőséget tulajdonítanod nekik, te csak haladj nyugodtan a saját tempódban. Ha nekik az a jó, rohanjanak, amennyire csak akarnak.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Valaki rosszul ítél meg téged, ami kellemetlen perceket okozhat neked, hiszen rajtad nem igazán látszik elsőre, milyen határozott is tudsz lenni. Csütörtökön valaki leckét is kap ebből, amikor egyszer csak leemeled az álarcot magadról.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ha el szeretnél érni valamit, ne gondold, hogy célzásokból érteni fogja vagy kitalálja a másik fél, hogy mire is vágysz valójában. Legyél igenis egyértelmű és határozott, mondd ki konkrétan, mit szeretnél. A Kos Hold segít ebben - írja az Astronet.

