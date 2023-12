Az ajándékok kigondolása nagyon nehéz feladat: mindenki szeretne olyasmit adni, aminek a másik tényleg örül. Ha olykor a szeretteinknek is megpróbáltatás kiválasztani a legjobb mmeglepetést, akkor még nehezebb a gyerekeink tanárainak. Sokan szeretik meglepni karácsony előtt a pedagógusokat, de nem minden ajándék éri el a célját. Természetesen az ember minden ajándéknak örül, hiszen az üzenete az, hogy a másik ember gondolt ránk, egy tanár elárulta, hogy mik azok a tárgyak, amik mégsem annyira szerencsések.

Azzal kezdte, hogy talán nem is szükséges ajándékot adni, sokan örülnek egy egyszerű köszönömnek. Az, aki mégis ki akarja mutatni háláját valamilyen tárgy formájában is, az jobb, ha kerül bizonyos dolgokat. Senki nem akar egy újabb bögrét: annyit kaptak az évek során, hogy nem fér be a szekrénybe. A krémek és egyéb bőrápolási termékek sem jó választások, sokaknak lehet ugyanis érzékeny a bőre, amiről nem tudhat az ajándékozó. És végül, bár klasszikus ajándéknak tűnhet, sok tanár nem szeretne csokoládét vagy édességet kapni - írja a Mirror.

A tanár elmondta, a személyre szabott ajándékok azonban mindig nyerők. Ilyen lehet a személyre szabott naptár, matricák, ám egy egyszerű utalványnak is nagy hasznát veszik. Örülnek a saját készítésű kártyáknak is.

