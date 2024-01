A téli sportok szerelmesei jól tudják, hogy bizonyos helyeken novembertől márciusig is találnak havas lejtőket - az igazán nagy rajongók még a nyári olvadt hórétegtől se riadnak vissza, - míg a többség csak most vág neki az útnak. Cikkünkben összegyűjtöttük, hogyan úszhatod meg a csúszós hegyoldalakon szerzett élményeket balesetmentesen.

A sí és snowboard balesetek hátterében jellemzően az áll, hogy nem készülünk fel megfelelően a téli sportokra. Hazánk domborzati viszonyai kevés lehetőséget biztosítanak és télen se havazik annyit, hogy minden hétvégén felkereshessük a legközelebbi pályát. Az alkalmi síelő általában egész évben egyszer, egy hétig élvezi valamelyik külföldi hegyoldal lankáit. A gyakorlat hiánya és a rövid ideig tartó sportolási lehetőség azonban komoly veszélyeket rejt magában.

Balesetbiztosítás

Enélkül el se indulj, ugyanis nem csak te sérülhetsz, de te is okozhatod a balesetet, elég hozzá egyetlen megkésett reakció. A felelősségbiztosítás balesetből keletkezett személyi sérülés esetén segít, mivel az egészségügyi ellátás milliós összegeket is elérhet. Az ilyen baleseteknél rendőrt hívnak helyszínelni. A segítségnyújtás elmulasztásának komoly büntetőjogi következményei lehetnek.

Megfelelő védőfelszerelés kiválasztása

Síelőknek, snowboardozóknak mindenképp szükséges az UV szűrős szemüveg és bukósisak használata, emellett ajánlott a csuklóvédős kesztyű. A térd-, és gerincvédők viselése csak rajtunk múlik. A szánkózáshoz szintén érdemes sisakot, szemüveget felvenni.

Megfelelő öltözet

Bármilyen téli sporthoz elengedhetetlen a megfelelő, réteges öltözet. Szükséged lesz szintetikus, verejték elvezető aláöltözőre, amire érdemes vastagabb, gyapjúból vagy más hőszigetelő anyagból készült réteget húzni. Ezt követően jöhet a könnyen szellőző, víztaszító nadrág és dzseki. A sisak alá ajánlott sapkát húzni, mivel a testhő 40 százaléka a fej bőrén át párolog el, illetve egy maszk és sál is jó szolgálatot tehet.

Csoportban biztonságosabb

Aki ritkán síel, lehetőleg ne vágjon neki egyedül egy térképpel a hegynek, és ne a legmeredekebb lejtővel kezdjen. A csoportvezető ismeri a pályarendszert, tudásunkhoz mérten, a megfelelő sebességgel vezet és időben észleli a jégfoltokat is. Ha mégis egyedül vagy a családi, baráti körrel hódolunk szenvedélyünknek, ne feledjük, hogy a sípályákon is vannak KRESZ szabályok, amiket be kell tartani. A pályán kívüli csúszkálás a profiknak való móka.

Fizikai felkészültség

Aki rutinos, jól tudja, hogy a téli sportok űzéséhez szükséges a megfelelő fizikum is, tehát nyáron is folyamatosan edz. Az alkalmi síelő viszont jobb esetben az utazás előtt pár hónappal kezd edzeni, míg vannak, akik bármiféle felkészülés nélkül vágnak neki a hegynek. A bemelegítés és a nyújtás a pálya szélén azonban még ilyenkor is létfontosságú, hiába tűnik úgy, hogy rajtunk kívül senki se tornázik. Mi több, az első néhány körben is ajánlott fokozatosan terhelni testünket.

Könnyed esés

Ha borulsz, ne feszülj. Próbálj a puhább részeiden vagy az oldaladon landolni a lehető legtermészetesebb módon. Ha merev végtagokkal próbálsz hárítani, annak könnyen lehet törés a vége.

Sérülés esetén

A legkisebb sérülés esetén is megfontolandó orvoshoz fordulni. A fejsérülések bár ritkák, de gyakran később, akár 48 órán túl is produkálnak tüneteket, ami okozhat belső koponyaűri vérzést vagy agyrázkódást. De könnyen sérülnek a porcok, szalagok is, melyek hosszú hetekkel, hónapokkal később a terhelés következtében produkálnak tünetet.

Napsugárzás

Ha nem vigyázol, könnyen leéghetsz a hegytetőn is, mivel a havon jól tükröződik a napfény. Jó idő esetén mindig használj fényvédő krémet az esetleges leégés elkerülésére.

Folyadékpótlás

A téli sportok fokozott megerőltetést jelentenek szervezeted számára, mely során izzadsz és folyadékot vesztesz. Ezért sportolás előtt és közben is ajánlott inni. Hideg víz, meleg tea, forró csoki közül választhatsz és ha végeztél aznapra, jöhet a forralt bor és a kikapcsolódás a közeli bárban.

Pihenj

Természetesen megértjük, hogy a boldogságtól megrészegülten élvezni akarod téli pihenésed minden pillanatát és úgy érzed, egész nap a pályán a helyed. Mégse ajánljuk, hogy megállás nélkül csúszkálj. Mivel a síelés, snowboardozás fizikailag megerőltető, legalább két óránként tarts egy-egy hosszabb szünetet. Nyújtás után hagyd el a pályát, ülj le, egyél valami finomat, igyál és pihenj legalább egy órát. Napi kétszer két óra a pályán, kiegészítve egy éjszakai csúszással a héten elég lehet a kezdőknek.