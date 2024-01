A héten is nagy változásokra kell készülnünk, a Nap és a Plútó is a Vízöntő jegyébe lép. Ne szalasszuk el a vissza nem térő lehetőségeket!

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

A hét eleje azzal telik, hogy beindulsz, majd azonnal jön akadály, kritika vagy kétség. Ezek szörnyen lelomboznak, holott csupán az a céljuk, hogy megóvjanak a meggondolatlanságtól. A szerda lesz a te napod, amikor elhárul minden nehezítő tényező. Onnantól könnyebb lesz a dolgod. Hétvégén a Nap és a Plútó jegyváltása új korszak beköszöntét szimbolizálja.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Január harmadik hete döcögve kezdődik, de csütörtöktől "kárpótol" az élet. Három nap alatt öt szuper fényszög lesz az égen, amelyek azt „súgják", ne állj meg, haladj tovább! És akkor jársz jól, ha nem vársz gyors eredményt, hanem kitartasz. Szombaton még utoljára a Nap és a Plútó „randizik", majd szombaton a Nap, vasárnap a Plútó lép át a Vízöntőbe, amely szerint neked magasabb pozíció jár.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Kezd eleged lenni, hogy folyton a pénzt kell számolgatod. Az eszeddel tudod, hogy be kell osztani, de szíved szerint a téli leárazáson beszereznél még pár új darabot. Van olyan megoldás, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon: vegyél csak egyetlen dolgot! Sorsfordító változásokat hoz a hétvége: szombaton ugyanis a Nap, vasárnap a Plútó lép át a Vízöntőbe, ami számodra a lehető legjobb hír...

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Semmiképp se vállald a boxzsák szerepét! A hét első felében olyan konstellációk lesznek az égen, amelyek szerint, ha vitázó felek kibékítésére vállalkozol, végül téged ütnek ki. Inkább figyeld meg, mit tanulhatsz tőlük: magabiztosságot, tárgyilagosságot, céltudatosságot? A hétvége nagy felismeréseket hoz párkapcsolati téren. Akkor is, ha van, és akkor is, ha még nincs párod...

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Nem kéne már meglepődnöd azon, hogy egyesek irigykednek rád akkor is, ha jó passzban vagy és akkor is, ha nem. Irigyeid mindig voltak, vannak, és lesznek is. Az égi folyamatok szerint ne pocsékold az idődet rájuk, inkább a jövőd tervezésére koncentrálj. Nagyszerű lehetőségek jönnek. Hétvégén a szerelmi életed magasabb szintre lép. Tőled függ, hogyan...

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Hétfőn még nyafogó emberekkel lesz dolgod, de keddtől egyre kevésbé tudnak visszahúzni a többiek. Csütörtöktől ragyogó konstellációk arra biztatnak, hogy kezdd el megvalósítani azokat a terveidet, amit szilveszterkor szőttél. Ragyogó esélyek nyílnak előtted. Vedd észre és lépj! Ne totojázz, mert szombaton még utoljára együtt áll a Bakban a Nap és a Plútó, utána gyengül az égi segítség.

A többi csillagjegy heti horoszkópjáért kattints ide!