Barta Sylvia ismét megmutatta magát bikiniben: mesésen néz ki.

Barta Sylvia tavaly év végén tért vissza 15 év után a TV2-höz. Az időjós a kihagyott másfél évtized alatt autoimmun betegséggel küzdött. Ma azonban már jól van, és rendszeresen sportol: zumbát és aerobikot oktat.

Most a Mokkában jelentkezett be bikiniben, és bátran kijelenthetjük, csodásan festett.

„Nem titok, ezt az alakot annak köszönhetem, hogy tízéves koromtól versenyszerűen úsztam, és akkor is mozogni akartam, amikor alig tudtam. Ha ez másokat is motivál, én csak örülök neki. Mostanság heti 3-4 edzést tartok, mert a munka mellett háztartást is vezetek. Teljes értékű életet élek!" – mondta el a Blikknek.