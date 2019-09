Várandósan is csak zöldséget és gyümölcsöt eszik egy dán nő.

Anne Jensen három éve döntötte el, hogy ezentúl csak nyers zöldségen és gyümölcsön él. Akkor 19 éves volt és olyan egészségi problémákkal küzdött, mint például a hajhullás és folyamatos fáradtság. Miután azonban megváltoztatta az étkezési szokásait, mindene helyrejött. Tele van energiával, naponta 5-kor kel és 10 kilométert fut.

Most várandós és úgy gondolja, kisbabája miatt sem változtat életmódján. Támogatja ebben a párja is. Csupán néhány főtt vegán ételt próbált ki, de arról is leszokik majd, ha a kicsi megszületik.

Nem titkolja, a gyermekét is ilyen szellemben neveli majd. Anna meg van róla győződve, hogy a zöldségekkel és a gyümölcsökkel minden tápanyagot megkap a szervezete – számolt be róla a Mirror.