A gyermekek online szexuális bántalmazása továbbra is súlyos a probléma

Az áldozathibáztatás és a mentális egészség

Az Internet Hotline tapasztalatai alapján az áldozathibáztatás jelentős probléma a gyermekek körében, ami gátolja a segítségkérést. Az NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) kutatása szerint az áldozathibáztatás miatt a gyermekek 60 százaléka nem mer beszélni az őt ért bántalmazásról. A mentálhigiénés szakemberek hangsúlyozzák, hogy a támogatás és az empátia kulcsfontosságú a gyermekek számára abban, hogy feldolgozhassák az őket ért traumákat.



Jogvédelmi plakátok és iskolai tudatosítás

Az Internet Hotline és a Belügyminisztérium Integrált Jogvédelmi Szolgálata közösen jogtudatosító plakátokat juttatott el közel 4500 köznevelési intézménybe 2023. őszén. A plakátok felhívják a figyelmet az online visszaélésekre és tudatosítják a gyermekekben, hogy jogaik az online térben is megilletik őket. Az ilyen kezdeményezések fontosak, mivel az Európai Bizottság szerint az iskolai tudatosító programok jelentősen csökkenthetik az online bántalmazás eseteit.



Online szexuális bántalmazás elleni küzdelem

Az Internet Hotline az alábbi lépéseket javasolja:

Tájékoztatás és oktatás: Az első és egyik legfontosabb lépés a szülők és pedagógusok felvilágosítása az online veszélyekről és a biztonságos internethasználatról.

Nyílt és őszinte kommunikáció: Bátorítani kell a gyermekeket arra, hogy beszéljenek az őket érő online élményekről, és mind a szülőknek, mind a pedagógusoknak biztosítaniuk kell őket arról, hogy nincsenek egyedül és ha kérnek, kapnak is segítséget!

Bejelentések fontossága: Ha jogsértő vagy káros tartalmat tapasztal mind a felnőtt, mind a gyerek azonnal tegyenek bejelentést az Internet Hotline weboldalán vagy egyéb más segélyszervezetnek.

Mentális támogatás: Elengedhetetlen a megfelelő mentális támogatás nyújtása a bántalmazás áldozatainak, annak érdekében, hogy feldolgozhassák az őket ért traumát.