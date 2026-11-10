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Karácsonyi nagytakarítás okosan: így lesz tiszta a lakás anélkül, hogy az egész hétvégéd rámenne

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Life
2026.11.10.
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A karácsonyi nagytakarítás sok családban külön projekt. Ablakpucolás, portörlés, porszívózás, felmosás, szőnyegek, kanapé – a lista szinte végtelen. Pedig a cél nem az, hogy az ünnepek előtt teljesen kimerüljünk, hanem hogy tiszta, kellemes otthonban fogadhassuk a vendégeket.

A legnagyobb időnyereséget sokszor nem a gyorsabb mozdulatok, hanem az okosan megválasztott takarítási sorrend és eszközök jelentik.

Ne mindent egyszerre akarj megcsinálni!

A nagytakarítást érdemes három részre osztani. Először jöhetnek a ritkábban tisztított felületek, például a szekrények teteje, a lámpák és a polcok. Ezután következhetnek a bútorok, végül a padlók.

A padlókat mindig a portalanítás után tisztítsuk meg, különben könnyen újra szennyeződhetnek.

A porszívó, amely a saját portartályát is kiüríti

A modern takarítóeszközök egyik legpraktikusabb fejlesztése az automatikus portartály-ürítés. Egy önürítő állóporszívó esetében a takarítás végén elegendő visszahelyezni a készüléket az állomására, amely automatikusan eltávolítja a port a tartályból.

Forrás: sencor.hu

Ez nemcsak kényelmes, hanem időt is megtakaríthat: nem kell minden takarítás után kézzel üríteni a tartályt, és a felszívott porral is ritkábban érintkezünk. A 2,5 literes porzsákkal működő állomás a szűrőrendszer tisztításáról és az akkumulátor töltéséről is gondoskodik.

Porszívózás és gőzös felmosás egyetlen rendszerben

A karácsonyi készülődés alatt a konyha és az étkező padlója különösen nagy igénybevételnek van kitéve. Liszt, morzsák, kiömlött italok és a mindennapi lábnyomok is megjelenhetnek.

Ilyenkor hasznos lehet egy gőzös felmosófunkcióval rendelkező vezeték nélküli porszívó, amelynek speciális feje két forgó moppal dolgozik. A megfelelő kemény padlófelületen a porszívózás, a felmosás és a gőzös kezelés egyetlen munkamenetben is elvégezhető.

Ez különösen praktikus lehet nagyobb konyhában, étkezőben vagy előszobában. A gőzfunkció használata előtt mindig ellenőrizzük a padlóburkolat gyártójának ajánlását.

A rejtett porra is gondolj!

A kanapé, az ágy és a szőnyegek tisztítása gyakran háttérbe szorul. Pedig a textilfelületeken hajszálak, állatszőr és por is felhalmozódhat.

Forrás: sencor.hu

A különféle motoros szívófejek, az állatszőr eltávolítására alkalmas kiegészítők és a HEPA-szűrés megkönnyíthetik ezeknek a felületeknek a rendszeres karbantartását.

A legjobb ünnepi takarítás tehát nem feltétlenül az, amelyik a legtovább tart, hanem amelyik után még marad energiánk a karácsonyi készülődés élvezetesebb részére is.

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A gyorsabb és kényelmesebb ünnepi takarításhoz a Sencor önürítő, illetve gőzös felmosófunkcióval rendelkező állóporszívói kínálnak praktikus megoldásokat.

A cikk a Sencor támogatásával készült.

 

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