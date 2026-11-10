Karácsonyi nagytakarítás okosan: így lesz tiszta a lakás anélkül, hogy az egész hétvégéd rámenne

A legnagyobb időnyereséget sokszor nem a gyorsabb mozdulatok, hanem az okosan megválasztott takarítási sorrend és eszközök jelentik.
Ne mindent egyszerre akarj megcsinálni!
A nagytakarítást érdemes három részre osztani. Először jöhetnek a ritkábban tisztított felületek, például a szekrények teteje, a lámpák és a polcok. Ezután következhetnek a bútorok, végül a padlók.
A padlókat mindig a portalanítás után tisztítsuk meg, különben könnyen újra szennyeződhetnek.
A porszívó, amely a saját portartályát is kiüríti
A modern takarítóeszközök egyik legpraktikusabb fejlesztése az automatikus portartály-ürítés. Egy önürítő állóporszívó esetében a takarítás végén elegendő visszahelyezni a készüléket az állomására, amely automatikusan eltávolítja a port a tartályból.
Ez nemcsak kényelmes, hanem időt is megtakaríthat: nem kell minden takarítás után kézzel üríteni a tartályt, és a felszívott porral is ritkábban érintkezünk. A 2,5 literes porzsákkal működő állomás a szűrőrendszer tisztításáról és az akkumulátor töltéséről is gondoskodik.
Porszívózás és gőzös felmosás egyetlen rendszerben
A karácsonyi készülődés alatt a konyha és az étkező padlója különösen nagy igénybevételnek van kitéve. Liszt, morzsák, kiömlött italok és a mindennapi lábnyomok is megjelenhetnek.
Ilyenkor hasznos lehet egy gőzös felmosófunkcióval rendelkező vezeték nélküli porszívó, amelynek speciális feje két forgó moppal dolgozik. A megfelelő kemény padlófelületen a porszívózás, a felmosás és a gőzös kezelés egyetlen munkamenetben is elvégezhető.
Ez különösen praktikus lehet nagyobb konyhában, étkezőben vagy előszobában. A gőzfunkció használata előtt mindig ellenőrizzük a padlóburkolat gyártójának ajánlását.
A rejtett porra is gondolj!
A kanapé, az ágy és a szőnyegek tisztítása gyakran háttérbe szorul. Pedig a textilfelületeken hajszálak, állatszőr és por is felhalmozódhat.
A különféle motoros szívófejek, az állatszőr eltávolítására alkalmas kiegészítők és a HEPA-szűrés megkönnyíthetik ezeknek a felületeknek a rendszeres karbantartását.
A legjobb ünnepi takarítás tehát nem feltétlenül az, amelyik a legtovább tart, hanem amelyik után még marad energiánk a karácsonyi készülődés élvezetesebb részére is.
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A gyorsabb és kényelmesebb ünnepi takarításhoz a Sencor önürítő, illetve gőzös felmosófunkcióval rendelkező állóporszívói kínálnak praktikus megoldásokat.
A cikk a Sencor támogatásával készült.