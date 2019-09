"Sose titkoltam, hogy a férjemmel való kapcsolatom nem volt mindig felhőtlen. Milla érkezésévelzonban minden megoldódott, egy tökéletes család lettünk. Olyan harmóniában élünk négyesben, amire mindig is vágytam. Amióta elkezdtük a kislányomnál a hozzátáplálást, én is el tudok szaladni otthonról elintézni a dolgaimat, vagy külön időt tölteni a fiammal. A legjobb mégis az, amikor négyen együtt vagyunk. Érdekes, mert Beni érkezése után jobban igényeltük Gáborral a kettesben töltött időt, most viszont sokkal szívesebben vagyunk a gyerekekkel" – árulta el a Lokálnak Szabina és hozzátette, mindent megtesz, hogy az intimitás is megmaradjon a kapcsolatukban.

"Odafigyelek arra, hogy a férjem ne csak anyaként nézzen rám, hanem egy kívánatos nőként is. Igyekszem otthon is csinosan öltözködni, tetszeni neki, ápolni a szerelmünket. Miután a gyerekek elalszanak, esténként elkezdődik a mi időnk. A legfontosabb, hogy megmaradjon a kapcsolatunkban az intimitás, ez pedig kétgyermekes szülőként is jól működik közöttünk" – árulta el.