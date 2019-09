A pályán ugyan többször is láttuk hisztizni, a való életben azonban rendkívül emberséges és jófej Cristiano Ronaldo, aki a mai napig sem felejtette el, milyen nehéz körülmények között nőtt fel.

Ronaldo egy újságírónak mesélt arról, milyen volt gyerekként ételért kuncsorogni. Sokszor a helyi McDonald's hátsó bejáratát környékezte meg, és a dolgozóktól egyébként is kidobásra ítélt szendvicset kért. A milliárdos focista ma is jól emlékszik jótevői arcára, akiket nagyon szeretne megtalálni, és viszonozni a kedvességüket legalább egy közösen elköltött vacsorával. Paula Leca, egy ma már kétgyermekes anyuka jelentkezett is Ronaldo felhívását követően, habár viccesen úgy nyilatkozott, meglepi, hogy a sztár még emlékszik erre a jelentéktelen apróságra.