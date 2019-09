A veszélyjelzés szerint hétfőn Budapesten, valamint Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Komárom-Esztergom és Nógrád megyében adhatnak ki másodfokú riasztásokat a viharos szél miatt. Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Veszprém megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Emellett Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a zivatarveszély miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.

Azt írták: napközben egy hidegfront halad át az országon észak felől, ennek hatására a délnyugati, déli területek kivételével többfelé viharossá fokozódik az északnyugati szél. Az északi megyékben helyenként óránkénti 70-90 kilométeres széllökések is lehetnek. Előreláthatólag a déli, kora délutáni órákban egy-egy 90-110 kilométer/órás széllökésre is van esély, nagyobb valószínűséggel a magasabban fekvő részeken. Az esti órákban csillapodik a légmozgás.

Kedden északnyugaton, Sopron környékén, kora délután lehet erős, időnként viharos a szél - írja az MTI.