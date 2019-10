MC Hawer és fiatal szerelme, Fanni között nagy balhé kerekedett a nyaraláson. Nem is aludtak egy szobában.

MC Hawer és fiatal szerelme elutaztak, hogy megünnepeljék szerelmüket, de nem sikerült olyan jól az üdülés. A pár Cipruson pihent, de nyaralásukat hatalmas balhé árnyékolta be. Úgy összevesztek, hogy Fanni nem is aludt egy szobában a mulatós sztárral. MC Hawer a közösségi oldalán is beszámolt vitájukról, ám a bejegyzést azóta törölte.

"Fannival úgy összevesztünk ma, hogy az éjszakát a szomszéd szobában lakó magyar családnál tölti. Szerinte félelmetes vagyok. Szerintem pedig meg mertem mondani neki, hogy gázok a hisztijei. Csajok, pasik, lehet véleményeket írni...Minden csaj hisztis és minden pasi tolerálja? Köszönöm a véleményeket" - ídéz a Ripost a posztot.