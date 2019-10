Közel 4 éve annak, hogy Lagzi Lajcsi 125 napot töltött a börtönben. A közműlopással vádolt zenész a Borsnak most elárulta, azóta sem tudta kiheverni a történteket.

„Sosem fogom elfelejteni. Talán feldolgozni sem. Ez egy olyan fejezet az életemben, ami már kitörölhetetlen, és ki tudja, hogy hogyan és miként ér véget. Négy hónapot töltöttem előzetes letartóztatásban, 125 napig nem ölelhettem magamhoz a gyermekeimet, és a mai napig sokan csalónak hisznek. (...) Ugyanolyan rab voltam, mint az összes többi. SD 25-14 volt a nevem, de egyébként nem panaszkodhatok. Mindent megkaptam, ami adható volt. Eleinte egyedül voltam a cellában, aztán a végén már kaptam egy társat is, de jobb szeretem magam lenni. Nemcsak a napokat, még a perceket is számoltam, és január 24-én, a születésnapom előtt egy nappal engedtek ki az intézményből, aminél nagyobb ajándékot nem is kívánhattam volna" – nyilatkozta.