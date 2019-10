A színész szeptember 30-án hunyta le örökre a szemét, de halálhírét csak ma közölte a nyilvánossággal egykori alkotótársa, Alfa-Betty Olsen, aki azt is elárulta, hogy a színész szívrohamban hunyt el. Marshall Efron a 70-es években lett híres, két rendkívül különc sorozat, a The Great American Dream Machine és az Illustrated, Simplified and Painless Sunday School szereplőjeként szerette meg az ország.